IKEA「海陸大餐」新菜到！「點食成金」吃美食送折價券
2019-11-19 12:58
聯合報 記者陳立儀
／即時報導
IKEA瑞典美食一直深受粉絲喜愛，25年來被吃下肚的招牌瑞典烤肉丸數量可以繞台灣3圈，IKEA即日起至12月1日推出「點食成金」活動，活動期間在IKEA餐廳單筆消費每滿200元，即可獲得等值的家具家飾品滿額消費折價券，滿200元送200元、滿400元送400元，吃越多送越多；於IKEA購買家具家飾品每滿2,000元即可抵用折價券200元、滿4,000元可抵用400元，以此類推，折抵期限至12月8日止。
IKEA推薦瑞典餐廳新菜色，可以搭配經典的瑞典烤肉丸、鮭魚菲力佐蔬菜馬鈴薯餅，或是台灣消費者特別喜愛的薄脆雞翅、肉桂捲等。
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新登場的IKEA「海陸大餐」菲力牛排與天使紅蝦絕佳組合的，搭配溫烤蔬菜、薯泥再淋上畫龍點睛的紅酒醬，溫烤蔬菜採用生鮮蔬菜及菇類簡單調味，以烘烤熟成保留蔬菜甜味及菇類獨特香氣及口感，再加入地中海料理中常使用的蕃茄、洋蔥、羅勒、黑橄欖等，售價380元；「聖誕火腿」含切帶皮火腿、薯泥、芥末醬、綜合蔬菜，售價220元。
11月推出宜家卡友優惠價的IKEA「天使紅蝦香蔥飯」以天使紅蝦搭配香蔥飯，再淋上由洋蔥、紅蘿蔔等蔬菜熬製、融合濃郁辛香風味及蔬菜甜味的蔬菜咖哩醬，並搭配雙色蔬菜，香蔥飯採用嚴選香米及雲林在地新鮮青蔥，售價180元、11月卡友價優惠160元。
瑞典甜點也有好滋味報到，瑞典蘋果蛋糕以清爽微酸的蘋果搭配香濃肉桂，旁襯香甜的奶油醬可以自行搭配，美味又酥脆的口感是瑞典傳統招牌甜點，售價55元；經典的瑞典巧克力蛋糕「kladdkaka」口感類似布朗尼，但更加濕潤黏稠，充滿香濃的巧克力味，特別適合搭配咖啡，售價45元。另外，美食小站也推出冬季限定的焦糖瑪奇朵霜淇淋，售價20元。
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