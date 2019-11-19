冬天上妝不怕起皮！ALBION妃思雅晶湛永恆金萃然有金箔

2019-11-19 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ／台北即時報導



進入乾燥寒冷的冬天，最害怕的就是肌膚跟著寒冷冬眠了。要怎麼喚醒冬天的肌膚呢？台灣奧碧虹ALBION推出妃思雅晶湛永恆金萃．幫助女人喚醒冬眠的肌膚，讓肌膚宛如重生般的柔嫩，即使遇到了乾燥寒冷的天氣，也別擔心上妝起皮。

富含有12種美肌礦物元素妃思雅晶湛永恆金萃，能對抗冬天肌膚不適的狀態，將有「美人湯」之稱的鹼性溫泉水，作為妃思雅晶湛永恆金萃的基底，讓礦物質的能量與養分，快速吸收滲透至我們的肌膚內，瞬間為肌膚補充光彩。

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永恆金萃中珍稀保養成分，包括馬達加斯加積雪草葉精華 、馬達加斯加凌霄花萃取精華及野薑花精華，是具有提高DHEA合成酵素的活性及促進DHEA的生成的效果，也具有抗老的功能。