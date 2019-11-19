萌翻天！H&M X 芝麻街50周年聯名單品 粉絲揪怒買一波

2019-11-19 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ／台北即時報導



這幾年儼然成為潮流界新寵的芝麻街人物又來啦！這次與瑞典快時尚H&M攜手一系列單品，從男女裝到童裝都有，而日本平價服飾GU也趁著6周年慶祭出優惠以外，更重磅推出經典動漫「火影忍者」與「哈利波特」的聯名系列，讓不少粉絲都驚呼「必須買一波！」。

芝麻街陸續與不少街頭潮牌合作，皆獲得不小的關注，其中又以與紐約人氣插畫藝術家KAWS的合作最令人印象深刻。而看好這股魅力，快時尚品牌也找來芝麻將合作，將療癒萌趣的ELMO、COOKIE MONSTER、BIG BIRD等角色印上行頭。

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H&M日前就上市全新的芝麻街聯名系列，推出女裝、男裝及童裝，並將芝麻街卡通中5位角色齊聚一堂，以深藍色、紅色、大地色及黑白兩色為主色調，女裝系列像有ELMO圖像酒紅色針織上衣搭配黑色九分褲，男裝重點單品則以芝麻街Logo與經典角色圖案為印花設計輕鬆打造童趣活潑日常造型。

至於GU來台滿6周年，已經在全台開出14個據點，品牌將於11月22日至11月28日推出限時7天的狂歡祭活動，除了提供十大明星商品最低99元起優惠，還有單筆滿額抽AirAsia 6大熱門海外航點機票、當筆全額免費等瘋狂好禮。此外，GU也重磅推出全新「火影忍者」、「哈利波特」男、女裝及童裝聯名系列。