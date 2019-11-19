抹茶+芋泥！ 金帛手製「茶」生乳捲經典回歸
2019-11-19 12:36
聯合報 記者張芳瑜
／即時報導
位於台中的人氣冰品甜點店 Kinber金帛手製，繼超吸睛的「抹莓富士山」生乳捲，今年冬季再推出經典「抹茶芋泥」生乳捲。金帛生乳捲最大的特色，在於使用台灣茶、抹茶為基底，製作成的蛋糕體，搭配各種創意內餡口味，不斷推出創意美味。即日起，任選三件口味享1200元優惠，一次享受三種「茶」系生乳捲。
集結時下最夯食材「抹茶芋泥生乳捲」一次吸引抹茶控、芋泥控的目光。業者表示，抹茶可以是主角，也可以是很棒的配角，和許多食材都能做出完美的搭配！藉由生乳帶出芋頭香，再與抹茶蛋糕一起在嘴裡化開，這就是專屬冬季的幸福感。除了抹茶，金帛台灣茶系列生乳捲人氣口味還有「舞茶時光」、「金帛月娘」、「蜜香紅茶紫薯」。其中，「舞茶時光」最大特色就是一條生乳捲中，包入三段不同口味的茶內餡；近期推出的「蜜香紫薯」則是使用蜜香紅茶蛋糕體搭配紫薯生乳內餡，淡淡天然蜜香，提升紫薯獨特香甜滋味。
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