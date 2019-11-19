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自己的流行自己搭 亮色腕表成冬季最夯單品

2019-11-19 12:24聯合報 記者曾智緯／台北即時報導

天氣終於步入冬季，是時候更換身上行頭了！流行腕表Briston則認為，要以亮彩來搭配造型，運用了2020的流行色來打造全新的Clubmaster表款，獨特奶茶色更是女孩最愛。另外，台灣自創腕表品牌ZuWatch則在這季找來工藝達人聯手，創造獨一無二的表面，讓熱愛個性腕表的人，能自己選配！

流行腕表Briston以旗下熱賣的Clubmaster系列表款為基礎，並根據色彩權威機構Pantone所發布的2020年度流行色彩，創造出全新的9色表款。包括了這幾季很夯的寶石綠、莓果紅、孔雀藍以及讓女孩們都心醉的奶茶色等，加上中性的表徑尺寸，幾乎不論男、女消費者都能找到自己愛的顏色。除了亮彩的Clubmaster系列之外，Briston還以復古的色調妝點出全新的Icon系列機械表，特別是同色調的表盤上還特意開窗，讓配戴者能直接看到機芯轉動，相當的吸睛。

而說到搶眼設計表款，標榜從表盤、表帶、表殼都能自由搭配的台灣品牌ZuWatch，近期則邀請了漆藝達人「棟侍塗」跨界合作，為品牌創造一系列帶有手工質感魅力的表盤。棟侍塗從自然元素中取材，分別推出星球、金屬鏽蝕等質感或意象的設計，每一枚都是獨一無二的表盤，特別適合與眾不同的人。所以這系列腕表，可提供多達80種以上的組合，每一個人都能搭配出屬於自己的表款。

ZuWatch RUST鏽系列腕表，10,160元。圖／ZuWatch提供
ZuWatch RUST鏽系列腕表，10,160元。圖／ZuWatch提供
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Briston Clubmaster系列奶茶色計時碼表，12,000元。圖／麥迪...
Briston Clubmaster系列奶茶色計時碼表，12,000元。圖／麥迪威提供
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ZuWatch MOON月系列腕表，5,560元。圖／ZuWatch提供
ZuWatch MOON月系列腕表，5,560元。圖／ZuWatch提供
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Briston Clubmaster系列莓果色計時碼表，12,000元。圖／麥迪...
Briston Clubmaster系列莓果色計時碼表，12,000元。圖／麥迪威提供
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Briston Clubmaster系列寶石綠色計時碼表，12,000元。圖／麥...
Briston Clubmaster系列寶石綠色計時碼表，12,000元。圖／麥迪威提供
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