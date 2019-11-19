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仙氣十足的雪寶！ CGV「雪寶夜燈加濕器」讓少女心融化

2019-11-19 12:24聯合報 記者徐力剛／即時報導

還記得電影《冰雪奇緣》那隻可愛雪寶嗎？圓滾滾大眼搭配開朗微笑，成功擄獲一票死忠粉絲的心，隨著《冰雪奇緣2》即將上映，韓國CGV影城趁勢推出超萌「雪寶夜燈加濕器」，兼顧實用與拍照小物，讓粉絲大呼太可愛了！

全新「雪寶夜燈加濕器」使用前加入少許水，霧狀水氣從頂端噴灑而出，搭配雪寶恣意起舞的快樂模樣，被網友譽為「最有仙氣的雪寶」，一推出就吸引粉絲搶購，適合乾燥的辦公室或居家使用，當心情煩燥時看到咧嘴大笑的雪寶，壞心情都一掃而空。

當夜晚降臨時，「雪寶夜燈加濕器」附帶小夜燈功能就派上用場，淡藍色光芒模擬艾爾戴倫藍設計，開朗雪寶在霧氣中盡情跳舞，襯以藍色光芒，宛如置身艾爾戴倫王國般。CGV同步推出「雪寶水晶球」，水晶球中由雪寶和聖誕樹裝飾，輕輕搖晃，五彩亮片與雪花在球中蔓延，浪漫感十足。

限定版「雪寶夜燈加濕器」、「雪寶水晶球」吸引粉絲搶購。圖/取自cgv.kr
限定版「雪寶夜燈加濕器」、「雪寶水晶球」吸引粉絲搶購。圖/取自cgv.kr
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超萌雪寶搭配霧氣，被譽為「最有仙氣的雪寶」。圖/取自cgv_korea@ Ins...
超萌雪寶搭配霧氣，被譽為「最有仙氣的雪寶」。圖/取自cgv_korea@ Instagram
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