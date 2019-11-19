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樹枝手手＋屁股雪花！ 限量「雪寶和菓子」可愛到不忍吃

2019-11-19 12:24聯合報 記者陳睿中／即時報導

曾經風靡全球的「冰雪奇緣」即將推出第二集。日本的BANDAI本次即以電影中人氣角色「雪寶」為主角，新推出「雪寶和菓子」，有著一雙招牌大眼睛，以及紅蘿蔔鼻子、樹枝的頭髮與雙手，看起來呆萌又可愛！

在冰雪奇緣的電影中，「雪寶」是艾莎藉由魔法創造出來的雪人，乃是劇中極受歡迎的甘草人物，深受大小朋友喜愛，因此也延伸出一系列週邊商品。而BANDAI除了雪寶之外，在過去，也曾推出喬巴、史努比、拉拉熊、三眼怪、Hello Kitty、布丁狗等不同款式的「食べマス」系列和菓子，適合粉絲收集、細細品味。

藉由日本的傳統甜點工藝，為雪寶和菓子帶來溫和細緻的楓糖滋味，以及還原度極高的外型。除了惹人憐愛的表情之外，四肢、頭髮、鈕扣等細節，也都精準重現，甚至連屁股上的雪花紋路也完整製作。雪寶和菓子預計於11月22日起開始於日本7-11開始限時販售，每份售價258日圓。（約新台幣73元）

雪寶和菓子連屁股上的雪花印記，也都精準重現。圖／擷取自BANDAI官網
雪寶和菓子連屁股上的雪花印記，也都精準重現。圖／擷取自BANDAI官網
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可愛模樣的雪寶和菓子。圖／擷取自BANDAI官網
可愛模樣的雪寶和菓子。圖／擷取自BANDAI官網
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雪寶和菓子預計將於11月22日於日本7-11開始販售。圖／擷取自BANDAI官網
雪寶和菓子預計將於11月22日於日本7-11開始販售。圖／擷取自BANDAI官網
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