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星戰迷必收藏！三星推出Galaxy Note10+星戰豪華特別版

2019-11-19 10:41聯合報 記者黃筱晴／即時報導

星戰迷注意了！為了迎接12月《STAR WARS：天行者的崛起》電影上映，三星宣布將推出一款Galaxy Note10+星際大戰特別版，以《STAR WARS》系列電影為靈感，重新設計手機外型配色，另外包括豪華盒裝、S Pen、浮雕皮套、Galaxy Buds無線耳機，到開箱後的開關機動畫、桌布、圖示與音效，從硬體到軟體，每個細節都有專屬獨家設計，甚至還附上一塊星戰金屬徽章，讓收藏者感受更不凡的獨特感。

這已經不是三星第一次與星際大戰聯名，兩年前也推出過以「黑武士」及「帝國風暴兵」為造型的限量版POWERbot Star Wars掃地機器人，開關機與運作時都會發出經典口號，兼具實用功能與樂趣。

三星Galaxy Note10 +星際大戰特別版預計從2019年12月10日開始在包括韓國、香港、英國、美國、西班牙等十多個特定市場上發售，台灣目前尚未有近一步銷售訊息。

為了迎接《STAR WARS：天行者的崛起》電影上映，三星宣布將推出Galaxy...
為了迎接《STAR WARS：天行者的崛起》電影上映，三星宣布將推出Galaxy Note10+星際大戰特別版。圖／Samsung提供
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酷炫的黑紅配色，星戰迷必收藏。圖／Samsung提供
酷炫的黑紅配色，星戰迷必收藏。圖／Samsung提供
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從機身設計、S Pen到桌布、音效，全都依照電影元素重新設計。圖／Samsung...
從機身設計、S Pen到桌布、音效，全都依照電影元素重新設計。圖／Samsung提供
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