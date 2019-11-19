冰雪奇緣控必買！ 絕美艾莎鏡面蛋糕、雪寶手工曲奇
2019-11-19 00:10
聯合報 記者張芳瑜
／即時報導
迪士尼人氣卡通《冰雪奇緣2》即將上映，周邊商品早已開始進攻大家的錢包！即日起，BAC推出了艾莎女王造型的「冰雪奇緣造型雪藏蛋糕」，還有最俏皮的伴手禮盒「微笑雪寶造型 手工曲奇」，超美的鏡面蛋糕不但搶攻IG版面，餅乾鐵盒也常值得入手。
「冰雪奇緣造型雪藏蛋糕」首次採用Mirror Glaze頂級甜點工藝，絕美的大理石鏡面蛋糕，讓艾莎女王宛如置身北歐艾倫戴爾王國的奇幻雪地，蛋糕內餡則選用白起士慕斯、蜜桃慕斯及庫利三種內餡堆疊，充滿著蜜桃香甜的香氣，三款層次鮮明的內餡，在香草蛋糕的襯托下交疊出豐富口感。
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另外，小巧可愛的雪寶造型餅乾讓人捨不得吃，「微笑雪寶造型 手工曲奇」這次將口味再進化，酥鬆餅乾帶來起司與牛奶的香甜，超可愛的鐵盒也是粉絲們不能錯過的蒐藏品之一。
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