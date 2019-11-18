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艾莎冰棒、米奇馬卡龍 最萌迪士尼夢幻甜點飾品來了

2019-11-18 18:53聯合報 記者劉小川／台北即時報導

甜點，是少女們的最愛，日本飾品品牌Q-pot將甜點變成了小飾品，讓妳天天戴上都有好心情，讓妳的夢幻隨心所欲。Q-pot與許多知名卡通聯名，曾出過寶可夢造型飾品、美少女戰士等，這次將迪士尼角色做成可愛的甜點，無論是耳環、項鍊、鑰匙圈，不只是萌，更讓每個人都愛不釋手。

冰雪奇緣甜點系列

搭配著即將上映電影「冰雪奇緣2」，Q-pot推出四款可愛萌翻造型甜點冰雪王國。

冰棒造型項鍊內有公主艾莎，施著冰凍魔法，就像製造了可愛的冰棒。雪寶項鍊像是剛出爐的可愛造型薑餅。還有代表著冰雪奇緣藍的馬卡龍造型項鍊，項鍊雕刻上的立體雪花圖案，在馬卡龍夾餡中，還藏有三顆寶石，就像閃亮的冰雪。

白色巧克力造型的鑰匙圈上，有著艾莎和安娜對望，旁邊還有可愛小雪寶金色吊飾，讓妳踏進冰雪王國的夢幻，日本預計發售日期11月22日。

米奇、米妮甜點系列

最深受大小朋友都喜愛的米奇、米妮，是迪士尼最經典的角色，Q-pot推出三款不同形式的吊飾、項鍊，來魅惑大家的荷包。像是有造型的米奇、米妮大頭馬卡龍，有著代表性的大大耳朵，用紅色蝴蝶結來區分二者，甜點夾餡中，一樣有著閃亮星星狀寶石，再搭配上，只要簡單的T恤就可以讓這可愛萌翻的樣子，來結合我們的可愛時尚。

裹著巧克力的棒棒糖，耳環、項鍊、吊飾，將米奇的立體形狀與甜點結合，唯妙唯俏，像是即將融化的巧克力，耳環為黑色、白色巧克力，讓人看了都要口水直流。

蛋糕巧克力造型的米奇，帶著招牌微笑，這款飾品已於11月1日開賣，買了可愛的巧克力蛋糕項鍊，更能在節日時，送給情人，就像是一對和樂的戀人。

米奇造型巧克力蛋糕造型項鍊11,000日圓+稅、吊飾9,000日圓+稅。圖／摘自...
米奇造型巧克力蛋糕造型項鍊11,000日圓+稅、吊飾9,000日圓+稅。圖／摘自q-pot.jp網站
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米奇、米妮 馬卡龍造型項鍊10,000日圓+稅、吊飾8,000日圓+稅。圖／摘自...
米奇、米妮 馬卡龍造型項鍊10,000日圓+稅、吊飾8,000日圓+稅。圖／摘自q-pot.jp網站
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可愛米奇、米妮棒棒糖巧克力造型項鍊13,000日圓+稅、吊飾4,500日圓+稅、...
可愛米奇、米妮棒棒糖巧克力造型項鍊13,000日圓+稅、吊飾4,500日圓+稅、耳環（1個）7,500日元+稅。圖／摘自q-pot.jp網站
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可愛的米奇馬卡龍，有著象徵的蝴蝶結，搭配著紅色寶石，更添加可愛氛圍。圖／摘自q-...
可愛的米奇馬卡龍，有著象徵的蝴蝶結，搭配著紅色寶石，更添加可愛氛圍。圖／摘自q-pot.jp網站
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用星星寶石來點綴迪士尼經典角色米奇，可說是卡通界最閃耀的一顆星。圖／摘自q-po...
用星星寶石來點綴迪士尼經典角色米奇，可說是卡通界最閃耀的一顆星。圖／摘自q-pot.jp網站
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「冰棒造型項鍊」23,000日圓、「吊飾」17,000日圓，「馬卡龍造型項鍊」1...
「冰棒造型項鍊」23,000日圓、「吊飾」17,000日圓，「馬卡龍造型項鍊」10,000日圓、「吊飾」8,000日圓，「雪寶造型項鍊」11,000日圓、「吊飾」9,000日圓，「白巧克力造型項鍊」9,000日圓、「吊飾」7,000日圓，以上均需另外加稅。圖／摘自q-pot.jp網站
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甜點巧克力

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