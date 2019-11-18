好市多隱藏小物大揭密！網友狂推4樣必敗「保養品」

2019-11-18 18:35 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ／即時報導



美式賣場「Costco/好市多」在台擁有許多死忠粉絲，每次來到Costco除了必買的草莓蛋糕、雞肉沙拉外，許多名人愛用的保養小物，也隱藏在賣場中等著你挖掘，這次推薦4款必敗保養品，走過路過可不能錯過喔！

第一款被譽為「牙膏界愛馬仕」的Marvis，從歐洲飄移過海來台，與市售牙膏最大不同在於不會過於勁涼，擠出適量於軟毛牙刷，細膩泡沫在口中化開，淡淡薄荷清香充斥口腔，讓你一整天都口氣清新。第二款為「Hair Recipe蜂蜜杏桃洗髮精」，曾被藝人歐陽娜娜推薦「只用過一次，就成為心中前三名」，讓它瞬間名聲大噪，許多粉絲搶著入手，「Hair Recipe蜂蜜杏桃洗髮精」強調使用天然成分製作，不添加矽靈、Paraben防腐劑、滑石粉、礦物油及石蠟等化學成分，改以天然水果萃取物取代，先以溫熱水打溼頭髮，洗髮精在手中起泡後抹上，搭配輕輕按摩手法，沖掉後髮質柔順光華。

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