超療癒GUKOO X「唐老鴨、黛西」睡衣讓少女心都融化
2019-11-18 17:59
聯合報 記者徐力剛
／即時報導
隨著天氣降溫，穿著毛茸茸睡衣睡覺，早晨根本爬不起來啊！女孩最愛的「GUKOO」此次攜手DISNEY合作，以動畫明星米奇、米妮、唐老鴨、熊抱哥為主題，推出超萌造型睡衣，包括披肩款、連身睡褲款及情侶款睡衣，睡覺也能充滿粉紅色浪漫泡泡，多款商品於淘寶網線上販售。
情侶必備「米奇＆米妮」睡衣，選用超舒服的珊瑚絨材質製作，毛茸茸外衣保暖效果極佳，洗完澡換上暖呼呼睡衣就寢，真的太幸福了。情侶身著「米奇＆米妮」睡衣，戴上印有米奇米妮的造型絨帽，晉升時下最潮拍照小物。
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擁有一票死忠粉絲的唐老鴨也不落人後，推出「唐老鴨、黛西」連身衣，長拉鍊設計方便穿脫，同樣配有超萌唐老鴨毛帽，瞬間化身卡通造型人物，為情侶間增添不少情趣。動畫反派角色「熊抱哥」外表兇狠，但其實擁有一顆柔軟的心，很需要主人的關懷，粉紅色外型搭配淡淡草莓香味，讓粉絲愛不釋手，此次推出「熊抱哥」珊瑚絨長袍睡衣，以草莓暗紅色為主視覺設計，特製裙擺造型，衣身印有熊抱哥圖飾，讓人少女心噴發。
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