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數百人被困理大校園 示威者高呼口號「救學生」

myVideo家人共享升級不加價 Netflix、Apple TV+也都有

2019-11-18 17:09聯合報 記者黃筱晴／即時報導

Apple TV+正式在台上線、Disney+也來勢洶洶，各種類型的精彩內容讓線上影音平台服務最近很熱鬧！

台灣大哥大旗下OTT影音平台myVideo今日宣布推出「家人共享」新功能，同一帳號下最多可建立五個使用者，最多可同時兩人線上觀賞，共享帳戶的成員各自擁有私人播放、收藏與觀看進度片單，不受其他使用者影響，也可讓家長為孩子設定「兒童專區」，自動過濾適合兒童觀賞的優質節目。

除了myVideo，在台已耕耘多年的Netflix同一帳號中最多也可擁有五位個人使用者，其中高級方案（每月390元）除了可以享受超高畫質影片，更可同時在四個裝置上觀賞，讓不同家庭成員根據各自喜愛觀賞的內容，擁有個人化的推薦片單與觀看進度，當然也可以設定兒童使用者與個別帳號的年齡分級。

而11月初剛在台上線的Apple TV+，除了對所有用戶提供了免費七天試用方案，透過蘋果帳號的「家人共享」功能，只要每月170元訂閱費用，最多就能讓六位家庭成員一起分享Apple TV+的訂閱內容，透過iPhone、iPad、Apple TV、iPod touch、Mac，或是其他平台上的Apple TV App都能觀賞。今年9月10日之後購買全新iPhone、iPad、Apple TV、Mac或iPod touch的消費者，還可免額外付費享受一年的Apple TV+訂閱服務。

愛奇藝目前雖然未提供家人共享功能，但也接受同一帳號同時兩台裝置線上觀看，只是兩人若想要追同一部劇，進度就會互相干擾。

myVideo的家人共享新功能，同一帳號下最多可建立五個使用者。圖／台灣大哥大提...
myVideo的家人共享新功能，同一帳號下最多可建立五個使用者。圖／台灣大哥大提供
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Apple TV+可透過家人共享功能最多讓六位家庭成員一同分享Apple TV+...
Apple TV+可透過家人共享功能最多讓六位家庭成員一同分享Apple TV+的訂閱內容，透過各種蘋果裝置，或其他平台上的Apple TV App都能觀賞。圖／蘋果提供
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myVideo服務升級不加價，推出家人共享及兒童專區讓線上影音服務個人化。圖／台...
myVideo服務升級不加價，推出家人共享及兒童專區讓線上影音服務個人化。圖／台灣大哥大提供
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