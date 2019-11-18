myVideo家人共享升級不加價 Netflix、Apple TV+也都有

2019-11-18 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ／即時報導



Apple TV+正式在台上線、Disney+也來勢洶洶，各種類型的精彩內容讓線上影音平台服務最近很熱鬧！

台灣大哥大旗下OTT影音平台myVideo今日宣布推出「家人共享」新功能，同一帳號下最多可建立五個使用者，最多可同時兩人線上觀賞，共享帳戶的成員各自擁有私人播放、收藏與觀看進度片單，不受其他使用者影響，也可讓家長為孩子設定「兒童專區」，自動過濾適合兒童觀賞的優質節目。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

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除了myVideo，在台已耕耘多年的Netflix同一帳號中最多也可擁有五位個人使用者，其中高級方案（每月390元）除了可以享受超高畫質影片，更可同時在四個裝置上觀賞，讓不同家庭成員根據各自喜愛觀賞的內容，擁有個人化的推薦片單與觀看進度，當然也可以設定兒童使用者與個別帳號的年齡分級。

而11月初剛在台上線的Apple TV+，除了對所有用戶提供了免費七天試用方案，透過蘋果帳號的「家人共享」功能，只要每月170元訂閱費用，最多就能讓六位家庭成員一起分享Apple TV+的訂閱內容，透過iPhone、iPad、Apple TV、iPod touch、Mac，或是其他平台上的Apple TV App都能觀賞。今年9月10日之後購買全新iPhone、iPad、Apple TV、Mac或iPod touch的消費者，還可免額外付費享受一年的Apple TV+訂閱服務。