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主婦瘋搶週慶！新光三越台北站前店「化妝品」下殺38折超狂

2019-11-18 16:34聯合報 記者徐力剛／即時報導

婆婆媽媽準備好了嗎？新光三越2019年最後一場週年慶於「台北站前店」開跑，11月28日至12月15日正式登場，今年熱銷品項除了化妝品、女裝外，電器類商品異軍突起，同步祭出「家電買機送機」、「化妝品」超低38折優惠，消費者買到賺到。

新光台北站前店推出「五大省錢」攻略，優惠一「家電買機送機」，PHILIPS全自動義式咖啡機下殺87折，原價63900元，特價55800元，贈送市值5000元的清淨除濕機DE5207，首七日購買指定機種送小潘鳳凰酥禮盒；優惠二「超夯商品搶先賣」，PANASONIC台灣限定粉金色EH-NA9B奈米水離子吹風機加贈好禮、Samsonite Red硬箱TOIISC系列行李箱及dyson Pure Hot+Cool三合一涼暖空氣清淨機等。

優惠三「MUJI限定福袋」，此次聯手MUJI無印良品推出「週年慶限定福袋」，首日優惠價888元，內含市值6000元好物，引發排隊熱潮；優惠四「化妝品秒殺折扣」，化妝品折扣流血價，最低折扣下殺38折，熱門品項如品木宣言靈芝水限量組58折、資生堂國際櫃百優熱銷排隊組38折；入手雅詩蘭黛年輕雙天后保養組，加送禮券500元；優惠五「尾牙團購超值五送一」，今年加設「買五送一」專區，商品囊括蒸烤爐、虎牌微波爐、PANASONIC洗顏儀等，其中PANASONIC濃密泡沫洗臉儀EH-SC50享買五送一優惠。

新光台北站前店週年慶期間，11月28日至12月15日，全館滿5000元送500元；化妝品專櫃11月28日至12月11日，消費滿2000元送200元。新光三越分享，延續過往經驗，今年週慶由新光南西店搶先開跑，最終由台北站前店畫上完美句點，2018年週慶「新光台北站前店」營業額約16億元，今年預估上看16.6億元大關，成長約1%左右。

現代人工作繁忙，新光趁勢推出「上班族超級週」活動，12月2日至12月6日，憑新光貴賓卡、銀卡、APP全館消費滿2000元，有機會抽中「頂級雙人房住宿券（含雙人早餐）」及「A’CHRON艾珂菈湯泉SPA票券」；12月6日晚間18時後，於化妝品專櫃消費滿2000元，贈「滿憶亭養身會館平日95分鐘按摩券」乙張。

好康再加碼，小朋友最愛「瑪莎與熊、角落小夥伴、嚕嚕米」3大動畫巨星蒞臨現場，現場舉辦「俄羅斯耶誕節」主題商售展，搬來耶誕樹、2米球池等妝點，搭配小精靈嚕嚕米快閃現身，與大家歡度耶誕。

俄羅斯經典動畫「瑪莎與熊」驚喜現身活動現場。記者徐力剛/攝影
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週慶限定「家電買機送機」、「尾牙團購買五送一」，超高CP值吸引粉絲搶購。記者徐力...
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新光三越台北站前店週年慶11/28~12/15強勢登場。記者徐力剛/攝影
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