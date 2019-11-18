菲董就是潮！RICHARD MILLE甘心端出以他為名限量表

2019-11-18 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



音樂與潮流界的巨星菲董（Pharrell Williams）一舉一動都是粉絲的關注焦點，更是引領流行風潮的重要指標。而本就是法國頂級腕表RICHARD

MILLE品牌摯友的他，更在最近攜手推出一款以菲董為名的陀飛輪表，形塑太空夢想。

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RICHARD MILLE在近日打造限量30只的RM 52-05 Pharrell Williams陀飛輪腕表，關於這只合作的表款，菲董也表示「這是一個大師傑作，品牌將我想像中的世界，轉化成純粹的現代科技陀飛輪機芯」。充分的傳遞出RICHARD MILLE為了這款新腕表，研發出全新的機芯，這與製作RM 68-01腕表時相仿，採用了裝飾性橋板，也就是正面可見如同太空人頭盔造型的鈦合金部分。機芯底板嵌入了大片的璀璨藍色砂金石玻璃，並把陀飛輪裝置安於6點鐘方向。這一切的創作概念，就如菲董所言，其實源自他兒時的夢想，RICHARD MILLE將這一切化為現實。

如果仔細看RM 52-05 Pharrell Williams陀飛輪腕表正面的設計時，就會發現，視角其實是太空人從火星的一側遙望遠方的地球，彷彿配戴時就像身處無邊無際的太空之中。許多的細節更值得玩味，像是裝置在頭盔兩側的投影機和照相機，就以鑲嵌兩枚鑽石和一枚黑色藍寶石來呈現，而且為了要生動描繪出菲董夢想中的火星場景，RICHARD MILLE先以紅金為底雕鑿出太空人的面罩部分，全程皆以手工進行，光是在每只腕表上進行雕刻，就需要15小時。之後還要交由工藝大師Pierre Alain Lozeron耗費一整天的時間，塗覆並燒製出完美的大明火琺瑯的裝飾，還要結合琺瑯彩繪技巧，凸顯橙色到紅色與藍色到黑色的色彩漸變，這是RICHARD MILLE過去不曾使用過的方式，讓人眼睛為之一亮。