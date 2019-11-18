麻瓜快朝聖！哈利波特出生房子變民宿 住一晚5千有找

2019-11-18 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ／即時報導



想要體驗哈利波特魔法世界，不只有主題遊樂園，就連哈利波特出生房子也可以去朝聖。電影《哈利波特：死神的聖物》中，哈利波特出生房子，目前已轉為民宿開放旅客訂房，一次需住2晚以上，每晚最低5,000元有找，粉絲們可把握機會去踩點。

《哈利波特：死神的聖物》中，哈利波特剛在高椎客洞出生不久，父母為了保護小哈利，被佛地魔攻擊雙雙身亡，小哈利也因為在佛地魔攻擊過程中，額頭受傷出現閃電疤痕的橋段，這段劇情未來數集不段出現，隨著哈利成長，聽到不同的說法，而有不同的回顧視角，也是解開哈利波特為什麼會有佛地魔才有的能力的鑰匙，令許多影迷印象相當深刻。

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哈利波特出生地高椎客洞的這棟房子，其實名為De Vere House，位於英國英格蘭薩福克郡（Suffolk）的拉文納姆（Lavenham），該村落的房子保存相當完整，呈現濃濃的中世紀村莊樣貌，De Vere House也不例外，裡面有傳統木製家具、吊燈以及壁爐，鄉村風裝潢相當溫馨。