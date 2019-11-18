氣泡水促腸胃蠕動？ 醫：恐使胃潰瘍、胃食道逆流加重

2019-11-18 14:37 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ／台北即時報導



便利店架上滿滿一排氣泡水，不時推陳出新。除了清涼的口感，有的廠商甚至標榜喝氣泡水助消化。醫師表示，氣泡水不會增加腸胃蠕動，且有胃潰瘍、胃食道逆流等腸胃疾病者，喝氣泡水恐使症狀更加嚴重。

新光醫院家醫科醫師柳朋馳表示，許多人因為白開水無味，不喜歡單純喝白開水，又怕喝咖啡、茶或含糖飲料會有其他副作用，因此選擇適口性較佳的氣泡水來替代。尤其氣泡水帶有微弱的酸性，可以促進唾液分泌，因此許多餐廳會在餐前送上氣泡水，促進客人的食慾。

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但是氣泡水真的有促進腸胃蠕動的功效嗎？柳朋馳表示，雖然少量的氣泡水有助於讓積存於胃裡的氣體嗝出來，讓容易嗝氣的人感到比較舒服。但事實上氣泡水並不會促進腸胃蠕動，甚至可能因為氣泡的刺激，讓有胃潰瘍、胃食道逆流、腸沾黏等腸胃症狀的人，病情更加嚴重。