Nespresso節慶款咖啡吹北歐風 當紅設計師跨界設計膠囊

2019-11-18 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ／即時報導



天氣即將變冷、空氣品質很差的藍色星期一，大家都需要來一杯溫暖的咖啡療癒心情。每年冬天令Nespresso咖啡愛好者期待的節慶限量款咖啡又來了！這次以北歐的咖啡文化與生活哲學為靈感，將傳統北歐蛋糕風味以及原生於北極森林苔原的雲莓與咖啡結合，推出三款全新限量款咖啡膠囊：北歐黑咖啡、北歐杏仁蛋糕風味咖啡，以及北歐森林雲莓風味咖啡，將北歐獨特的「Hygge」閒適慢活以及「Fika」享用咖啡悠閒時光的生活哲學，帶入台灣消費者生活中。

近年「北歐」幾乎已經成為「重視生活、追求生活品質」的風格代名詞，Nespresso這次特別邀請知名丹麥傢俱和燈具設計大師Louise Campbell，為三款限量款咖啡設計包裝，注入一股清新、純淨的北歐氣息。Louise Campbell表示：「我以多樣化的設計優化膠囊外觀，讓每一個膠囊猶如優美沙灘上潔白、光滑的鵝卵石，有著令人難以抗拒的吸引力。我希望透過這個產品設計，可以在消費者忙碌的生活中，注入一股新鮮、純淨的北歐氣息。同時，點醒大眾對自然的美、對生活細節的品味與驚艷。無論是一個膠囊、購物袋或是外盒，我的每一項設計，都可以被視為來自北歐的明信片。」

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