珍珠＋黑糖？少女心爆棚「老虎堂冰棒」小7獨家販售
2019-11-18 12:58
聯合報 記者徐力剛
/台北即時報導
近期手搖飲風潮正盛，看好年輕世代喜愛求新求變個性，7-ELEVEN首度攜手老虎堂合作，推出全新「老虎堂黑糖波霸厚雪糕」，特殊黑糖風味搭配Q彈珍珠，刺激著饕客味蕾，11月20日全台門市現貨販售。
「老虎堂黑糖波霸厚雪糕」延續品牌調性，添加台灣黑糖製成「虎式黑糖」，混搭黑糖珍珠內餡增加風味，冰棒外觀如虎紋般色澤，視覺感十足，初嚐濃郁奶香直衝腦門，黑糖微甜風味充斥口中，甜而不膩口感，讓人口齒留香，考量現代素食者眾多，黑糖波霸厚雪糕主打蛋奶素可食用。
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7-ELEVEN同步推出少女粉絲最愛的動畫聯名玻璃杯，聯手迪士尼合作，推出超萌「唐老鴨屁屁款」、「艾紗款」雙層玻璃杯，11月20日上午11時全台小7門市ibon開放預購。
新品「艾紗雙層玻璃杯」以艾莎的冰雪魔法為靈感，杯內特殊幻彩漆塗層與角度設計，倒入飲品時在光線折射下，不同角度折射出炫彩光芒，宛如置身魔法的神秘世界；「唐老鴨屁屁雙層玻璃杯」則以唐老鴨招牌翹屁股為造型，加入牛奶等白色飲品，襯以黃色腳掌妝點，吸睛度百分百。
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