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到新加坡過聖誕、瘋跨年！ 這四大主題活動不能錯過

2019-11-18 12:43聯合報 記者張芳瑜／即時報導

還在煩惱今年聖誕、2020跨年要去哪狂歡？出國到新加坡歡度佳節，首推四大旅遊主題，能一次滿足到絕美耶誕城狂拍美照、文青族最愛限定藝文展演、體驗自然生態景色的闔家歡樂遊、瘋狂嗨翻的跨年夜晚，一路從今年歡樂玩到明年！

1.打卡族必訪「絕美耶誕城」

今年新加坡的耶誕節慶重頭戲，就屬濱海灣花園的「聖誕仙境」和烏節路的「聖誕大街歡」。邁入第六屆的濱海灣花園「聖誕仙境」，今年首度推出聖誕遊行，1/29至12/26活動期間還可體驗大小朋友都熱愛的遊樂區、創意市集，並觀賞國際級的戲劇演出與耶誕節限定的燈光秀，感受濃厚的過節氣氛。而新加坡最知名的血拼天堂烏節路，則有長達將近4公里的繽紛燈飾與聖誕裝置，隨手一拍都是美照，11/22起，每晚還有歌手現場駐唱、各種街邊小吃與遊樂設施。

號稱全球最繁忙機場之一的樟宜機場，11/21至2020/1/5將以迪士尼「冰雪奇緣2」為主題，打造出超夢幻的「A Frozen Wonderland at Changi」，可以觀賞「冰雪奇緣2」主題燈光秀(Light & Snow Show)，或是在機場內四個魔法森林主題區展開冒險；新加坡環球影城，則有「環球聖誕樂」活動，12/2至2020/1/1邀請到「神偷奶爸」裡淘氣的小小兵、格魯夫妻與遊客一起度過耶誕節。

2.文青族首推「音樂藝術展」

一年一度的「霓虹燈音樂藝術節」將於11/23至11/24在新加坡福康寧公園登場，週末兩天共18組表演團體輪番獻唱。今年邀請到美國知名創作歌手Halsey、英國民謠搖滾天團Mumford & Sons等重量級音樂人共襄盛舉。此外，12/6至12/7位於聖淘沙西樂索海灘的「Legacy Festival」將有16位來自世界各地的DJ齊聚一堂，與全球音樂迷一起狂歡。

除了音樂節，12月起，經典名劇「貓」將於濱海灣金沙酒店的金沙劇院隆重上演；而身為迪士尼的粉絲，則千萬別錯過位於藝術科學博物館的限定展覽《迪士尼：動畫片的魅力》，現場將展出 500 多件迪士尼的原稿畫作，從經典的米老鼠到最具話題的冰雪奇緣，運用投影、視聽內容，帶領參觀者進入迪士尼的電影世界中。

3.親子出遊首推「自然生態遊」

今年底，新加坡野生動物保育集團旗下的4大特色園區也熱鬧非凡，11月中起的限定活動「Disney Tsum Tsum Escapade」，與超萌的迪士尼Tsum Tsum一起遊玩新加坡河川生態園；新加坡動物園的「A Mammoth Adventure」長毛象限定展，則彷佛坐上時光機器回到石器時代，藉由互動遊戲和野生動物導覽，瞭解長毛象和同時期的各種生態；在裕廊飛禽公園的「The King’s Fiesta」則準備了豐富活動，帶領大小朋友一起認識「菲律賓鷹」；夜間野生動物園的「Twilight Encounters」，還可與馬來穿山甲等夜行性動物近距離接觸。另外，聖淘沙名勝世界S.E.A.海洋館「螢光海洋」限定展，藉由身歷其境的體驗之旅，讓大小朋友都瞭解海洋保育的重要性。

4.跨年首推「新加坡跨年狂歡派對」

今年的「新加坡濱海灣跨年倒數」，最吸睛的莫過於長達1.5小時的壯麗煙火秀，充滿未來感的技術源自於日本團隊，並以「Star Island Singapore」為主題，將先進科技和沉浸式音響效果完美融合，用全方位五感體驗迎接2020！除了精彩煙火秀，濱海灣周圍的重點地標富麗敦酒店、藝術科學博物館和魚尾獅雕像，也將展開「Build-a-Dream」為主題的光雕投影秀。

若想要在2019年最後一天狂歡熱舞的朋友，新加坡唯一的海灘跨年派對「西樂索海灘跨年倒數」就是絕佳選擇！來到聖淘沙的西樂索海灘，與全球頂尖DJ們一起體驗一場12小時不間斷的音樂派對，此外，濱海灣金沙酒店位於57樓無邊際泳池和空中花園也是跨年好去處，將濱海灣跨年煙火的壯麗景象盡收眼底，享受絕無僅有的跨年體驗。

濱海灣花園「聖誕仙境」。圖／新加坡旅遊局提供
濱海灣花園「聖誕仙境」。圖／新加坡旅遊局提供
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新加坡環球影城「環球聖誕樂」。圖／聖淘沙名勝世界提供
新加坡環球影城「環球聖誕樂」。圖／聖淘沙名勝世界提供
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烏節路「聖誕大街歡」。圖／新加坡旅遊局提供
烏節路「聖誕大街歡」。圖／新加坡旅遊局提供
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新加坡濱海灣跨年倒數活動。圖／新加坡旅遊局提供
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新加坡跨年迪士尼

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