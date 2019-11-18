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朝聖摩艾像！大溪地航空直飛復活節島 來回含稅9萬有找

2019-11-18 12:33聯合報 記者魏妤庭／即時報導

過去想要到復活節島玩，多半得從中南美洲前往，但現在可以更省時間！大溪地航空推出特別包機飛往復活節島，原本台灣出發需花上35小時的航班，改從東京飛大溪地，再從大溪地直飛，航程縮短到只要19小時就能抵達。包機機位全面開賣，機票含稅最低9萬有找。

以往想要去朝聖復活節島摩艾像，得從中南美洲前往，而大溪地則是多半從東京轉機前往，兩個景點分開玩，但現在可一次玩遍大溪地及復活節島。

大溪地航空推出從大溪地包機直飛復活節島航班，若是從台北轉機至東京，再從東京前往大溪地，大溪地直飛復活節島，航程縮短到只要19小時就可抵達，比起原本的35小時，縮短至少16小時，減少搭機勞累。

大溪地航空目前單賣復活節島機票，北、高出發，經濟艙來回含稅88,500元、豪華經濟艙124,000元、商務艙222,000元，目前剩下商務艙機位7個、豪華經濟艙16個機位，經濟艙持續熱賣中。除了機票外，有不少旅行社規畫大溪地航空復活節島10天行程，包含飛達、雄獅、鈦美、格林、華友、慶澤等旅行社。

大溪地航空推出經濟艙優惠，原價約11萬元、特價88,500元起。圖／大溪地航空提...
大溪地航空推出經濟艙優惠，原價約11萬元、特價88,500元起。圖／大溪地航空提供
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現在可從大溪地直飛到復活節島。圖／大溪地航空提供
現在可從大溪地直飛到復活節島。圖／大溪地航空提供
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