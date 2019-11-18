跟著幽靈腳步參觀上海老宅 Prada「後窗」展覽詭譎登場

2019-11-18 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ／即時報導



時尚精品在大中華區的買氣依舊，尤其大陸市場還是各大品牌主攻重鎮。近來Valentino、Prada接連選在北京、上海發表特殊的系列作品和舉辦展覽，彰顯品牌特色與當地文化完美融合的迷人風采，也再度展現對大陸市場的重視。

Prada近年公益項目盛事之一就是協助上海榮宅的修復，讓這個歷史可追溯到1918年的上海最高雅花園洋房能以嶄新面貌登場。從2017年修復完工後，Prada陸續在此舉辦派對、發表活動等等，近日再度於此帶來與希區考克經典電影「後窗」同名的展覽，透過藝術家李青和策展人Jérôme Sans之手，讓參觀者可以用分鏡的形式深入探索榮宅的歷史與空間，並希望能讓眾人思考像是真實與複製、純粹與戲仿等等在當下生活中二元性的審視。每個展間像是一個鏡頭，刻意營造出還有人或者幽靈居住、活動的樣貌增添一股趣味和詭譎感。

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本次展覽中還可見到包括Prada榮宅外立面的霓虹燈牌、花園的帳篷屋、一樓走廊的聲音裝置和舞廳地板印有瓷磚圖案的九塊地毯等，都是由李青委約創作的全新作品，而他在2005年推出的成名作「大家來找茬」畫面則是作為展覽收尾，加深觀展中那種懸疑、找尋變化、觀察周遭細微事務變化的體驗感受。

另一方面，Valentino日前也在頤和園舉辦高級訂製「北京系列」作品，以「Daydream追夢拾光」為題，描繪Valentino現今所建構出來的全方位面向，也同時慶祝三里屯的旗艦店開幕。