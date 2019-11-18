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跟著幽靈腳步參觀上海老宅 Prada「後窗」展覽詭譎登場

2019-11-18 12:05聯合報 記者吳曉涵／即時報導

時尚精品在大中華區的買氣依舊，尤其大陸市場還是各大品牌主攻重鎮。近來Valentino、Prada接連選在北京、上海發表特殊的系列作品和舉辦展覽，彰顯品牌特色與當地文化完美融合的迷人風采，也再度展現對大陸市場的重視。

Prada近年公益項目盛事之一就是協助上海榮宅的修復，讓這個歷史可追溯到1918年的上海最高雅花園洋房能以嶄新面貌登場。從2017年修復完工後，Prada陸續在此舉辦派對、發表活動等等，近日再度於此帶來與希區考克經典電影「後窗」同名的展覽，透過藝術家李青和策展人Jérôme Sans之手，讓參觀者可以用分鏡的形式深入探索榮宅的歷史與空間，並希望能讓眾人思考像是真實與複製、純粹與戲仿等等在當下生活中二元性的審視。每個展間像是一個鏡頭，刻意營造出還有人或者幽靈居住、活動的樣貌增添一股趣味和詭譎感。

本次展覽中還可見到包括Prada榮宅外立面的霓虹燈牌、花園的帳篷屋、一樓走廊的聲音裝置和舞廳地板印有瓷磚圖案的九塊地毯等，都是由李青委約創作的全新作品，而他在2005年推出的成名作「大家來找茬」畫面則是作為展覽收尾，加深觀展中那種懸疑、找尋變化、觀察周遭細微事務變化的體驗感受。

另一方面，Valentino日前也在頤和園舉辦高級訂製「北京系列」作品，以「Daydream追夢拾光」為題，描繪Valentino現今所建構出來的全方位面向，也同時慶祝三里屯的旗艦店開幕。

創意總監Pierpaolo Piccioli用設計描繪出何謂「夢境成真」，古典庭院中的現代時尚大秀既有強烈的衝突美，也象徵著Valentino對傳統工藝的講究，更是義大利文藝復興氛圍與中式輝煌風格的巧妙相遇。標誌性的蝴蝶結、蓬蓬裙遇上鮮明的用色像是紅、寶石綠、金、粉紅等等，看似誇張的整體造型就如同夢境中有著無限可能那樣讓思想得以盡情揮灑，也呈現出Valentino「精緻工藝、創新執行」的品牌精神。

每個展間像是一個鏡頭，刻意營造出還有人居住、活動的樣貌增添一股趣味和詭譎感。圖／...
每個展間像是一個鏡頭，刻意營造出還有人居住、活動的樣貌增添一股趣味和詭譎感。圖／Prada提供
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Prada於上海榮宅舉辦藝術家李青展覽「後窗」。圖／Prada提供
Prada於上海榮宅舉辦藝術家李青展覽「後窗」。圖／Prada提供
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Valentino創意總監 Pierpaolo Piccioli與大中華區男裝代...
Valentino創意總監 Pierpaolo Piccioli與大中華區男裝代言人張藝興。圖／Valentino提供
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展覽中還可見到包括Prada榮宅外立面的霓虹燈牌、花園的帳篷屋、一樓走廊的聲音裝...
展覽中還可見到包括Prada榮宅外立面的霓虹燈牌、花園的帳篷屋、一樓走廊的聲音裝置和舞廳地板印有瓷磚圖案的九塊地毯等，都是由李青委約創作的全新作品。圖／Prada提供
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Valentino日前在頤和園舉辦高級訂製「北京系列」作品，以「Daydream...
Valentino日前在頤和園舉辦高級訂製「北京系列」作品，以「Daydream追夢拾光」為題。圖／Valentino提供
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Prada於上海榮宅舉辦藝術家李青展覽「後窗」。圖／Prada提供
Prada於上海榮宅舉辦藝術家李青展覽「後窗」。圖／Prada提供
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古典庭院中的現代時尚大秀既有強烈的衝突美，也象徵著Valentino對傳統工藝的...
古典庭院中的現代時尚大秀既有強烈的衝突美，也象徵著Valentino對傳統工藝的講究，更是義大利文藝復興氛圍與中式輝煌風格的巧妙相遇。標誌性的蝴蝶結、蓬蓬裙遇上鮮明的用色像是紅、寶石綠、金、粉紅等等，看似誇張的整體造型就如同夢境中有著無
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上海品牌夢境

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