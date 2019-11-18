這才是王子與公主的婚禮！林志玲下嫁AKIRA伴手禮滿滿的浪漫風

2019-11-18 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



名模林志玲昨日下嫁AKIRA，堪稱是今年最受矚目的婚禮，雖然是名人婚姻，但從各種小細節，都能看出林志玲用心，連送給賓客的伴手禮，也是印有新人照片的音樂盒，寫上兩人對未來人生的期許，更特別的是她的造型跟大婚時的5套禮服還截然不同。

林志玲跟AKIRA昨天完成終身大事，一路從下午的儀式、午茶、晚宴再到After Party，堪稱是婚禮馬拉松，這對新人不只體力驚人，連送給賓客的伴手禮也充滿巧思。伴手禮以紅色櫻花圖案的包巾為外觀，象徵了AKIRA的故鄉文化，裡頭放置了一只小巧的音樂盒，而包巾上的的紙條則印有「大家的愛，孕育了我的成長，人生的無常裡，總有無限驚喜與美好的安排，只要你，相信，愛，無礙」。此外，盒面上還有印有新人的照片，以及林志玲對於愛情、未來期許的手寫英文字句，從裡到外都富有巧思與浪漫風格。

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