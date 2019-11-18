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這才是王子與公主的婚禮！林志玲下嫁AKIRA伴手禮滿滿的浪漫風

2019-11-18 10:38聯合報 記者曾智緯／台北即時報導

名模林志玲昨日下嫁AKIRA，堪稱是今年最受矚目的婚禮，雖然是名人婚姻，但從各種小細節，都能看出林志玲用心，連送給賓客的伴手禮，也是印有新人照片的音樂盒，寫上兩人對未來人生的期許，更特別的是她的造型跟大婚時的5套禮服還截然不同。

林志玲跟AKIRA昨天完成終身大事，一路從下午的儀式、午茶、晚宴再到After Party，堪稱是婚禮馬拉松，這對新人不只體力驚人，連送給賓客的伴手禮也充滿巧思。伴手禮以紅色櫻花圖案的包巾為外觀，象徵了AKIRA的故鄉文化，裡頭放置了一只小巧的音樂盒，而包巾上的的紙條則印有「大家的愛，孕育了我的成長，人生的無常裡，總有無限驚喜與美好的安排，只要你，相信，愛，無礙」。此外，盒面上還有印有新人的照片，以及林志玲對於愛情、未來期許的手寫英文字句，從裡到外都富有巧思與浪漫風格。

不只如此，把婚禮及婚宴都辦得像是一場時尚大秀的林志玲，連在伴手禮上的照片寫真造型，也和大婚當天完全不同。打開音樂盒，可以看到林志玲與老公AKIRA甜蜜牽手漫舞的合影，這是婚禮前兩周，特地由LinLi Boutique所趕製出的拉斐爾禮服，並帶到日本一同拍攝而成。就如同其名稱，林志玲穿的這套禮服設計靈感來自於文藝復興拉斐爾筆下的天使，因此品牌以水鑽蕾絲，形塑貼身剪裁展露出曲線。而魚尾的設計和羽毛運用排列更凸顯女性的柔美，加上幾何排列的璀璨爪鑽、羽毛輕晃的動感。讓林志玲像是甜美的公主一般，最終嫁給心中的白馬王子。

林志玲與AKIRA大婚，伴手禮的音樂盒上印有新人的照片，以及林志玲對於愛情、未來...
林志玲與AKIRA大婚，伴手禮的音樂盒上印有新人的照片，以及林志玲對於愛情、未來期許的手寫英文字句，從裡到外都富有巧思與浪漫風格。圖／讀者提供
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LinLi Boutique趕製了拉菲爾禮服給林志玲，拍攝與老公AKIRA甜蜜牽...
LinLi Boutique趕製了拉菲爾禮服給林志玲，拍攝與老公AKIRA甜蜜牽手漫舞的合影照片。圖／LinLi Boutique提供
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婚禮伴手禮

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