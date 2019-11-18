菁英美女都在討論「漂漂糖」 營養師說它有這些營養素

2019-11-18 10:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／台北即時報導



想要看起來年輕，除了保持運動習慣與勤快保養，營養攝取也是抗氧化的關鍵指標。營養師夏子雯表示，在老化過程中，肌膚最容易流失的有水分、膠原蛋白和維生素A、B、C等營養素。

夏子雯進一步指出，一般來說，營養素直接從食物攝取是最直接的方式，但我們常常吃的很不均衡，此時可藉由攝取口服的維生素或營養、養顏食品來補充，既方便也能為自己補充足量的營養素。

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另，根據 Credence Research 調查數據顯示，2017 年全球美容營養品市場規模 41.2 億美元，預計 2026 年將達 93.2 億美元，年複合成長率 9.5%，而皮膚護理佔全球美容營養品市場超過 30%，其次為頭髮護理、指甲護理、牙科護理和其他。

看好美容營養品的市場潛力和需求性，W.SHOW植透肌2019年秋天首度推出口服美容品「綠鑽石養妍粉」，將抗氧化與美顏同步進行，更被粉絲暱稱為「漂漂糖」。

全新推出的W.SHOW「綠鑽石養妍粉」富含植物來源神經醯胺Ceramide、專利日本米糠大豆發酵物與綜合莓果萃取等美肌成分。W.SHOW植透肌品牌總監梁育華表示，W.SHOW從日本專利糙米萃取的神經醯胺，訴求更利於人體吸收，提升肌膚的保水度與透亮感。

日本米糠大豆發酵物則可幫助水分維持與改善肌膚彈力，保養界教官觀玲老師相當推薦納豆發酵物，能改善肌膚換季敏感問題。

此外，全新綠鑽石養妍粉還添加「北美紅寶石」專利美國蔓越莓萃取，夏子雯提醒，若女性朋友想預防泌尿道感染的發生，建議應適量補充蔓越莓中的萃取物，而非飲用市售的蔓越莓果汁，避免攝取過多糖分增加身體負擔，這樣除了可預防感染之外，也有抗氧化的功效。