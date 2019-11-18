名為幸福的唇色！林志玲婚禮唇膏色號曝光，女孩必搶～

2019-11-18 08:39 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ／台北即時報導



林志玲與AKIRA昨天在台南舉辦婚禮，林志玲從下午穿著Ralph Lauren訂製婚紗，一直到婚宴後的派對上，妝容都完全持久，而她昨天一整天臉上最迷人的，除了幸福的笑容，還有最幸福的紅唇，超多粉絲一直敲碗問說「志玲姐姐到底用什麼唇膏？」答案也終於曝光。

林志玲是Giorgio Armani的彩妝大使，向來也常在IG上曝光自己是GA的愛用者，所以婚禮上，當然也是用GA的唇萃囉。據「VOGUE」報導，林志玲的彩妝師終於曝光，志玲姐姐昨天畫的是Giorgio Armani奢華絲絨訂製唇萃，色號是「#504」，偏向冷色調的桃紅色，在韓劇中，孔曉振、河智苑等，也都曾擦上同色號的唇萃。

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#504與一般豔麗的桃紅色不一樣，多了一點冷色調，因此顯色卻又不張揚，林志玲的彩妝師透露，在畫林志玲婚禮上的唇色時，不刻意擦得很飽滿，而是從唇中間，慢慢上色後暈染開來，這樣顏色逐漸變淡，更為柔和，反而能襯出林志玲的女人味，以及完美的好氣色。

也因為這樣暈染的桃紅唇色，讓林志玲昨天能夠百搭5套禮服，都能讓人看出好氣色。