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志玲嫁妝一牛車！台南人嫁女兒 為何送金棺材？

名為幸福的唇色！林志玲婚禮唇膏色號曝光，女孩必搶～

2019-11-18 08:39聯合報 記者劉小川／台北即時報導

林志玲與AKIRA昨天在台南舉辦婚禮，林志玲從下午穿著Ralph Lauren訂製婚紗，一直到婚宴後的派對上，妝容都完全持久，而她昨天一整天臉上最迷人的，除了幸福的笑容，還有最幸福的紅唇，超多粉絲一直敲碗問說「志玲姐姐到底用什麼唇膏？」答案也終於曝光。

林志玲是Giorgio Armani的彩妝大使，向來也常在IG上曝光自己是GA的愛用者，所以婚禮上，當然也是用GA的唇萃囉。據「VOGUE」報導，林志玲的彩妝師終於曝光，志玲姐姐昨天畫的是Giorgio Armani奢華絲絨訂製唇萃，色號是「#504」，偏向冷色調的桃紅色，在韓劇中，孔曉振、河智苑等，也都曾擦上同色號的唇萃。

#504與一般豔麗的桃紅色不一樣，多了一點冷色調，因此顯色卻又不張揚，林志玲的彩妝師透露，在畫林志玲婚禮上的唇色時，不刻意擦得很飽滿，而是從唇中間，慢慢上色後暈染開來，這樣顏色逐漸變淡，更為柔和，反而能襯出林志玲的女人味，以及完美的好氣色。

也因為這樣暈染的桃紅唇色，讓林志玲昨天能夠百搭5套禮服，都能讓人看出好氣色。

女孩們，如果想要這樣名為「幸福」的唇色，也想要有著幸福紅潤的好氣色，那麼就要手刀去搶GA奢華絲絨訂製唇萃#504，因為這消息一但曝光，可能很快就斷貨了！

林志玲（右）的幸福唇膏色號大公開。記者林伯東／攝影
林志玲（右）的幸福唇膏色號大公開。記者林伯東／攝影
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林志玲是Giorgio Armani的彩妝大使，婚禮上當然也用GA唇萃。圖／摘自...
林志玲是Giorgio Armani的彩妝大使，婚禮上當然也用GA唇萃。圖／摘自林志玲IG
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林志玲（右）的幸福唇膏色號大公開。記者林伯東／攝影
林志玲（右）的幸福唇膏色號大公開。記者林伯東／攝影
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Giorgio Armani奢華絲絨訂製唇萃，色號#504。圖／摘自GA官網
Giorgio Armani奢華絲絨訂製唇萃，色號#504。圖／摘自GA官網
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林志玲是Giorgio Armani的彩妝大使。圖／摘自林志玲IG
林志玲是Giorgio Armani的彩妝大使。圖／摘自林志玲IG
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林志玲（右）畫上GA唇萃#504，百搭各種禮服。圖／讀者提供
林志玲（右）畫上GA唇萃#504，百搭各種禮服。圖／讀者提供
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婚禮Armani

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