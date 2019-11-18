林志玲辣穿流蘇亮片裝跑趴 尺度大開秀長腿與美胸性感無極限
2019-11-18 01:42
聯合報 記者曾智緯
／台北即時報導
林志玲、AKIRA大婚今天下午登場，先是舉行結婚儀式、再到晚宴。全程就宛如是看一場精彩時尚秀一樣，林志玲換穿了多套不同造型，更在晚宴時，換穿第二套服裝，深V的設計讓她曲線畢露，連同送客以及After Party的造型都細心準備，性感程度更是越晚越辣
在晚宴時，林志玲先是換上了貌似The Atelier的灰藍色禮服，這套服裝點綴了羽毛與亮片更有同材質的披肩，仙氣直接破表，不過，當脫下披肩後深V的剪裁，烘托了林志玲的好身材，讓她辣秀事業線，直接變成爆乳裝，現場的賓客更是直呼「太性感了！」。沒想到驚喜還在後頭，當換下送客禮服後，林志玲再度改穿NICOLE + FELICIA銀色流蘇短裙與賓客盡興互動，上低下短的設計，直接讓她秀出美胸事業線，與名模必備的大長腿。
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此次，NICOLE + FELICIA幫林志玲所打造的流蘇短禮服是融合了珠寶工藝的手工高級訂製服，以數萬顆高級縫珠手工縫製而成 ，不規則的波浪流蘇宛如銀色流星雨，創造出動感炫目的視覺張力，璀璨流動的光線折射，散發閃亮光采。同時，林志玲為了呼應這套服裝的概念，還搭配了海瑞溫斯頓的Sparkling Cluster絢漪錦簇系列鑽石耳墜、以及Jimmy Choo金蔥裝飾高跟鞋，要讓人忽略也難。
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