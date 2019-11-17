滿滿台味！從紅蟳米糕到鱔魚意麵 林志玲婚宴菜色曝光
2019-11-17 21:40
聯合報 記者張芳瑜
／台北即時報導
台灣名模林志玲與日本放浪兄弟成員AKIRA的世紀婚禮，外界相當好奇到底婚宴菜色為何？負責此次備餐的台南晶英酒店表示，婚宴為中西式料理，由曾幫前行政院長賴清德娶媳時掌勺的主廚盧偉強，以及ROBIN'S鐵板燒鄭安宏主廚聯手出菜，餐點幾乎都是道地的府城美食，經典台味十足！
婚宴從吳氏大宗祠出發後，移駕到台南公園路上甜點名店「霜花亭」進行南部傳統習俗喝新娘茶儀式，婚禮重頭戲的晚宴則是選在台南美術館一館舉辦，並由台南晶英酒店擁有30餘年豐富廚藝經驗的行政總主廚盧偉強，與鄭安宏主廚合作設計婚宴菜單，因場地的限制，餐點都是由酒店製作後再送到會場，主要以簡單、方便的菜色為主，食材部分則結合台灣與日本食材。
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林志玲與AKIRA的專屬「囍宴食譜」共分為五大部分，上頭還藏有「良平愛志玲」的甜蜜藏頭詩，菜單中也幾乎全台南經典料理，從請客辦桌常見的大菜，到庶民小吃都上桌，包括府城布袋雞、紅蟳米糕、鱔魚意麵、府城甜點等。
其中，來自香港以煲湯拿手的行政總主廚盧偉強，為新人帶來的經典菜「紅蟳米糕」，雖然米糕在婚宴上是相當常見的菜色，但盧偉強認為，要讓米糕吸附紅蟳鮮甜，爆香的技巧才是美味的關鍵，另外，婚宴料理還有雞腿去骨後，將鹹蛋黃裹在腿肉裡的「鳳腿照月」；「私房蟳丸」則在蟳丸中加了蟳肉、蝦肉及清脆爽口的荸薺；酸甜適中的「旺來櫻桃茄」則是清爽解膩小點。
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