影／林志玲婚宴送客造型曝光 粉色中式禮服洋溢幸福模樣
2019-11-17 21:28
聯合報 記者曾智緯
／台北即時報導
林志玲與「放浪兄弟」成員黑澤良平（AKIRA）的世紀大婚，從下午開跑，一直到晚上的宴會與After Party。林志玲也陸續的換上了不同的絕美造型示人，直到送客時她還是選穿了夏姿·陳SHIATZY CHEN粉紅色中式禮服現身，充滿了幸福洋溢的感覺。
夏姿·陳設計總監陳彩霞女士提到，當得知林志玲的喜訊後，即開心的為新娘籌劃中式結婚禮服，為了能在婚禮尾聲送客之時，營造出最美的句號。她在訂製婚紗的過程中從設計原稿開始就與林志玲反覆討論著，更親自為她量身試衣，最終打造一襲粉色立領露背蕾絲禮服。品牌融合經典西式線條剪裁與中式立領輪廓，這是其一貫的傳承工藝與創新的表現。
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設計師以簡潔的立領與削肩設計，勾勒出林志玲美麗又性感肩頸線條，背部鏤空水滴弧形描繪出優雅的腰際曲線。而且有別於西式白紗，中式禮服更強調文化美學的底蘊，蕾絲立領來自旗袍領的原始輪廓加以創新，工藝上將帶子繡、及晶透的珠飾、亮片和水晶層層堆疊，搭配著蕾絲布紋，描繪群花綻放模樣。更有著象徵多子的吉祥意涵，同色系的裡布與蕾絲襯托出的浪漫唯美粉紅色調。
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