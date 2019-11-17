林志玲出嫁行頭自己買單 帶15萬婚鞋、5萬耳環完婚

2019-11-17 21:02 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



被媒體稱之為「世紀大婚」的林志玲、AKIRA婚禮，今天在台南舉辦了結婚儀式、晚宴。身為新娘的林志玲也盡責的換穿多件絕美造型示人，然而眼尖的網友發現到，從彩排開始她就只配戴了同一付耳環，而晚宴的高跟鞋更是自掏腰包買下，讓人感受到一貫低調又親民的作風。

雖然林志玲身兼多個時尚精品的代言人，但她的大婚行頭卻不假手他人，完全自己打理。除了白紗禮服與晚宴、After Party服裝由品牌提供之外，搭配的配件包括了出鏡率相當高價值約5萬元的TASAKI櫻花金鑽石耳環，以及用來搭配晚宴第一套服裝的Jimmy Choo灰姑娘玻璃高跟鞋，都是自行購入。像是Jimmy Choo的高跟鞋，就是屬於品牌的Cinderella系列注入全新的顏色和款式，以灰姑娘標誌性的水晶高跟鞋為靈感，鑲嵌超過7000顆施華洛世奇水晶，加上鞋頭標誌性的巨型水晶石，帶有童話般魅惑魔力，因此要價超過15萬元。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！