親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

一張圖看下周天氣！ 北台灣轉濕涼 氣溫溜滑梯

獨／林志玲大婚 言承旭選擇做這件事

林志玲出嫁行頭自己買單 帶15萬婚鞋、5萬耳環完婚

2019-11-17 21:02聯合報 記者曾智緯／台北即時報導

被媒體稱之為「世紀大婚」的林志玲、AKIRA婚禮，今天在台南舉辦了結婚儀式、晚宴。身為新娘的林志玲也盡責的換穿多件絕美造型示人，然而眼尖的網友發現到，從彩排開始她就只配戴了同一付耳環，而晚宴的高跟鞋更是自掏腰包買下，讓人感受到一貫低調又親民的作風。

雖然林志玲身兼多個時尚精品的代言人，但她的大婚行頭卻不假手他人，完全自己打理。除了白紗禮服與晚宴、After Party服裝由品牌提供之外，搭配的配件包括了出鏡率相當高價值約5萬元的TASAKI櫻花金鑽石耳環，以及用來搭配晚宴第一套服裝的Jimmy Choo灰姑娘玻璃高跟鞋，都是自行購入。像是Jimmy Choo的高跟鞋，就是屬於品牌的Cinderella系列注入全新的顏色和款式，以灰姑娘標誌性的水晶高跟鞋為靈感，鑲嵌超過7000顆施華洛世奇水晶，加上鞋頭標誌性的巨型水晶石，帶有童話般魅惑魔力，因此要價超過15萬元。

而最重要的是婚戒，更是兩個人超低調的象徵，不像其他女星都有著大克拉數的寶石，或是品牌提供。而是新郎AKIRA發揮巧思，自己設計之後，交由工匠手工訂製完成。橢圓型的外觀由碎鑽組成，雖然價值不用上百萬，但代表和象徵的意義卻是無價。

TASKI Kugel珍珠耳環，約51,000元。圖／取自品牌官網
TASKI Kugel珍珠耳環，約51,000元。圖／取自品牌官網
分享
林志玲選穿台灣婚紗品牌蘇菲雅訂製的粉色羽毛禮服搭配Jimmy Choo灰姑娘玻璃...
林志玲選穿台灣婚紗品牌蘇菲雅訂製的粉色羽毛禮服搭配Jimmy Choo灰姑娘玻璃鞋，出席婚禮晚宴。記者林伯東／攝影
分享
Jimmy Choo Cinderella系列灰姑娘玻璃高跟鞋，約15萬7,80...
Jimmy Choo Cinderella系列灰姑娘玻璃高跟鞋，約15萬7,800元。圖／藍鐘提供
分享

林志玲

相關新聞

影／林志玲婚宴送客造型曝光 粉色中式禮服洋溢幸福模樣

2019-11-17 21:28

滿滿台味！從紅蟳米糕到鱔魚意麵 林志玲婚宴菜色曝光

2019-11-17 21:40

林志玲大婚造型宛如時尚秀 穿羽毛深V暴乳裝超性感

2019-11-17 20:24

林志玲世紀婚宴菜單曝光！竟有甜蜜藏頭詩

2019-11-17 20:13

林志玲婚禮造型百變靠髮型 盤髮王妃風vs.長髮性感風

2019-11-17 18:50

林志玲穿仙氣深V粉嫩禮服 AKIRA化身白馬王子出席晚宴

2019-11-17 18:50

林志玲鑽石婚戒藏秘密 AKIRA親手設計甜曬愛情

2019-11-17 16:53

林志玲婚宴主廚名單曝光 中西餐由盧偉強、鄭安宏操刀

2019-11-17 16:43

林志玲、AKIRA世紀大婚登場 表孝心不忘操刀爸、媽禮服

2019-11-17 16:09

林志玲大婚！44歲凍齡秘訣公開 靠床頭小物能變年輕

2019-11-17 15:37

林志玲、AKIRA世紀婚登場 絕美古典婚紗造型讓人驚呼

2019-11-17 15:28

世紀婚禮今登場 志玲姐姐婚宴台、日食材入菜

2019-11-17 13:55

半島精品店台中新開幕 首推10款聖誕限定禮盒

2019-11-17 12:51

林志玲禮車大有來頭 全球僅限量三台

2019-11-17 12:25

蜜蜂抱枕萌炸！迪士尼懶人沙發床，讓人只想廢在家

2019-11-17 12:00

何必買一整盤耶誕彩妝 精打細算貴婦都這麼做

2019-11-17 10:48

林志玲大婚行頭有亮點 2大理由讓她成台灣第一人

2019-11-17 09:01

請日本神明幫忙？沖繩波上宮驚見「韓國瑜落選」許願牌

2019-11-16 23:22

「艾莎色」即將重返流行 不能再錯過這波仙氣包款啊！

2019-11-16 22:03

志玲姐姐婚紗曝光！原來是這樣典雅的款式

2019-11-16 19:15

冬季粉底「大勢微光感」！這幾款開架底妝讓肌膚自帶光

2019-11-16 18:17

「高級灰」讓都會男變帥氣時髦 皮帶附腰包很可以

2019-11-16 18:08

牛排、龍蝦＋薯條吃到飽＝980元！加100再享紅白酒暢飲

2019-11-16 16:38

CP值超高！Jo Malone創始人、ZARA聯手推8款夢幻香水

2019-11-16 15:59

UNT魔幻水指彩Ｘ貓小姐限量聯名 超值百搭色 美麗隨心所欲

2019-11-16 15:10

延續Fresh Taiwan 原創IP熱潮 臺灣快閃店松菸登場！

2019-11-16 15:08

全球果實計劃第二波 微熱山丘新品日本青森「蘋果派」

2019-11-16 14:02

下周天氣轉濕冷！居家換季「收納、除濕神器」快買一波

2019-11-16 13:55

悅讀書房／螞蟻、蟑螂等居家生物 自述為何不請自來

2019-11-16 13:40

悅讀書房／激發納博科夫、大江健三郎 鬼娃始祖在此

2019-11-16 13:38

悅讀書房／最黑暗的時刻 看邱吉爾和歐威爾做了什麼

2019-11-16 13:16

閱讀書房／看柯志明寫給爸爸柯旗化的家書 串連台灣史

2019-11-16 13:11

悅讀書房/ 追求自由或被迫漂泊？看美國這群銀髮車居族

2019-11-16 13:03

能買100間「別家的機票」還能訂飯店！亞航官網大變身

2019-11-16 12:54

鄧麗君也曾翻唱他的歌！日「演歌天王」首次DinnerShow

2019-11-16 12:47

艾瑪史東LV香水廣告和帥哥啵啵 羅浮宮花海太壯觀

2019-11-16 12:44

燈串這樣用超美！「耶誕居家布置5招」快來看　讓你的耶誕節更有特色

2019-11-16 12:36

超萌「爆米花桶」必收！環球影城「聖誕小小兵」登場

2019-11-16 12:14

那些年追的台鐵彩繪列車…2020鐵道月曆下周四開賣

2019-11-16 10:49
看更多

熱門文章

林志玲禮車大有來頭 全球僅限量三台

2019-11-17 12:25

林志玲大婚行頭有亮點 2大理由讓她成台灣第一人

2019-11-17 09:01

林志玲穿仙氣深V粉嫩禮服 AKIRA化身白馬王子出席晚宴

2019-11-17 18:50

林志玲世紀婚宴菜單曝光！竟有甜蜜藏頭詩

2019-11-17 20:13

林志玲婚禮造型百變靠髮型 盤髮王妃風vs.長髮性感風

2019-11-17 18:50

明天變天！ 吳德榮： 北部轉濕冷 氣溫將首度降至20度

2019-11-17 07:24

殺破狼周運勢／天蠍手頭變寬裕 雙子突然被告白

2019-11-17 00:00

林志玲、AKIRA世紀婚登場 絕美古典婚紗造型讓人驚呼

2019-11-17 15:28

世紀婚禮今登場 志玲姐姐婚宴台、日食材入菜

2019-11-17 13:55

林志玲鑽石婚戒藏秘密 AKIRA親手設計甜曬愛情

2019-11-17 16:53

林志玲大婚！44歲凍齡秘訣公開 靠床頭小物能變年輕

2019-11-17 15:37

請日本神明幫忙？沖繩波上宮驚見「韓國瑜落選」許願牌

2019-11-16 23:22

林志玲、AKIRA世紀大婚登場 表孝心不忘操刀爸、媽禮服

2019-11-17 16:09

林志玲大婚造型宛如時尚秀 穿羽毛深V暴乳裝超性感

2019-11-17 20:24

痠痛何解／肩腰手術 四大特色醫院

2019-11-16 23:06

3成學生不願打流感疫苗 恐成防疫漏洞

2019-11-17 00:05

每日星座運勢／天秤人緣頗旺的一天　靈感不斷創意足

2019-11-17 00:00

明起變冷 台中空曠區下探14℃

2019-11-17 01:10

一張圖看下周天氣！ 北台灣轉濕涼 氣溫溜滑梯

2019-11-17 20:50

林志玲出嫁行頭自己買單 帶15萬婚鞋、5萬耳環完婚

2019-11-17 21:02

林志玲婚宴主廚名單曝光 中西餐由盧偉強、鄭安宏操刀

2019-11-17 16:43

3成學生不願打流感疫苗 恐成今年防疫漏洞

2019-11-16 22:49

【女性心聲】劉素美／就這樣我成了歐巴桑

2019-11-17 06:00

家長惜命命 拒打公費流感疫苗主因竟是「怕孩兒痛」

2019-11-16 22:46

影／林志玲婚宴送客造型曝光 粉色中式禮服洋溢幸福模樣

2019-11-17 21:28

【主婦心情】張桂瓊／當進廚房變成選擇題

2019-11-17 06:00

林志玲南美館世紀婚禮前夕 全國博物館論壇台南舉辦

2019-11-16 22:48

【迎接新生】Dew／準二寶爸的呢喃

2019-11-17 06:00

市面少數豆干違法添雙氧水 專家籲購買時注意色澤

2019-11-17 11:04

影／農委會祭豬肉政策 將提高毛豬拍賣價到70元

2019-11-17 17:44

南迴舊公路 變「動物樂園」

2019-11-16 23:56

痠痛何解／腰痛置之不理 最怕變慢性下背痛

2019-11-16 22:59

癌症年輕化！年度十大抗癌鬥士 9位不到50歲

2019-11-17 18:25

痠痛何解／年紀輕輕舉手困難 五十肩快變成四十肩

2019-11-16 22:58

蘇貞昌顏面神經麻痺 專家：易感冒季節人人要小心

2019-11-17 21:26

滿滿台味！從紅蟳米糕到鱔魚意麵 林志玲婚宴菜色曝光

2019-11-17 21:40

明天變天！北台灣高溫溜滑梯 驟降5度

2019-11-17 09:45

明東北季風帶霾害 北中南空品亮橘燈

2019-11-17 16:03

人生單程票變續程票...他的器捐卡 一夜救十多人

2019-11-17 00:34

健康相談室／不確定胃痛原因 先不要進食

2019-11-17 13:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top