林志玲出嫁行頭自己買單 帶15萬婚鞋、5萬耳環完婚
2019-11-17 21:02
聯合報 記者曾智緯
／台北即時報導
被媒體稱之為「世紀大婚」的林志玲、AKIRA婚禮，今天在台南舉辦了結婚儀式、晚宴。身為新娘的林志玲也盡責的換穿多件絕美造型示人，然而眼尖的網友發現到，從彩排開始她就只配戴了同一付耳環，而晚宴的高跟鞋更是自掏腰包買下，讓人感受到一貫低調又親民的作風。
雖然林志玲身兼多個時尚精品的代言人，但她的大婚行頭卻不假手他人，完全自己打理。除了白紗禮服與晚宴、After Party服裝由品牌提供之外，搭配的配件包括了出鏡率相當高價值約5萬元的TASAKI櫻花金鑽石耳環，以及用來搭配晚宴第一套服裝的Jimmy Choo灰姑娘玻璃高跟鞋，都是自行購入。像是Jimmy Choo的高跟鞋，就是屬於品牌的Cinderella系列注入全新的顏色和款式，以灰姑娘標誌性的水晶高跟鞋為靈感，鑲嵌超過7000顆施華洛世奇水晶，加上鞋頭標誌性的巨型水晶石，帶有童話般魅惑魔力，因此要價超過15萬元。
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而最重要的是婚戒，更是兩個人超低調的象徵，不像其他女星都有著大克拉數的寶石，或是品牌提供。而是新郎AKIRA發揮巧思，自己設計之後，交由工匠手工訂製完成。橢圓型的外觀由碎鑽組成，雖然價值不用上百萬，但代表和象徵的意義卻是無價。
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