林志玲世紀婚宴菜單曝光！竟有甜蜜藏頭詩
2019-11-17 20:13
聯合報 記者張芳瑜
／即時報導
今日在台南最熱鬧的盛事，莫過於名模林志玲與日本放浪兄弟成員AKIRA的世紀婚禮，而今天晚上於台南美術館一館登場的婚禮宴會，僅席開12桌，先前保密到家的菜單也終於曝光，菜單中除了有濃濃的台南在地府城味料理，上頭還藏有「良平愛志玲」的藏頭詩，甜蜜破表。
林志玲與AKIRA的專屬「囍宴食譜」共分為五大部分，台南晶英酒店表示，晚宴由賴清德娶媳時的御用主廚盧偉強、ROBIN'S鐵板燒鄭安宏BB主廚聯手設計婚宴菜單，並使用台灣與日本食材，打造專屬菜色。從菜單中發現，幾乎都是道地的台南經典料理，包括府城布袋雞、紅蟳米糕、鱔魚意麵、府城甜點等。
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擁有30餘年豐富經驗的台南晶英酒店行政總主廚「盧偉強」，曾是前行政院院長賴清德娶媳時的御用主廚，今年10月才以精緻的手工推出「府城流水席」共六品料理，這次林志玲大婚也帶來當中的鳳腿照月、私房蟳丸、旺來櫻桃茄，再次將府城料理經典重現。
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