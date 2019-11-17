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林志玲結婚從台南出嫁 這點被大家讚爆

林志玲穿仙氣深V粉嫩禮服 AKIRA化身白馬王子出席晚宴

2019-11-17 18:50聯合報 記者曾智緯／台北即時報導

林志玲與AKIRA的世紀大婚，在結束下午於吳氏宗祠的交換婚戒與誓詞的儀式後，晚上就轉往台南美術館舉辦晚宴。而兩人在現身會場時，則換下隆重的禮服，林志玲選穿台灣婚紗品牌蘇菲雅訂製的粉色羽毛禮服，自帶仙氣。老公AKIRA選擇白色西裝造型出席，有著如白馬王子般的帥氣。

據蘇菲雅方面表示，由於品牌的創辦人和林志玲有多年的交情，加上過去彼此也曾經合作過，不論是開幕時擔任剪綵嘉賓，還是代言人，所以當林志玲喜訊公布後，創辦人洪品蓁就想送上祝福。蘇菲雅深知林志玲喜愛仙氣浪漫款式風格，就以粉絲雪紡紗搭配羽毛點綴，手工縫製出這款帶的仙氣的設計，而且深V的剪裁，更烘托出新人的好身材。此外，林志玲也替這身夢幻風格的小禮服，搭配了Jimmy Choo灰姑娘玻璃鞋，恰如其份的展現了甜美氣質。

林志玲選穿台灣婚紗品牌蘇菲雅訂製的粉色羽毛禮服搭配Jimmy Choo灰姑娘玻璃...
林志玲選穿台灣婚紗品牌蘇菲雅訂製的粉色羽毛禮服搭配Jimmy Choo灰姑娘玻璃鞋，出席婚禮晚宴。記者林伯東／攝影
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林志玲選穿台灣婚紗品牌蘇菲雅訂製的粉色羽毛禮服搭配Jimmy Choo灰姑娘玻璃...
林志玲選穿台灣婚紗品牌蘇菲雅訂製的粉色羽毛禮服搭配Jimmy Choo灰姑娘玻璃鞋，出席婚禮晚宴。記者林伯東／攝影
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台灣婚紗品牌蘇菲雅為林志玲訂製晚宴禮服。圖／SophiaRitz提供
台灣婚紗品牌蘇菲雅為林志玲訂製晚宴禮服。圖／SophiaRitz提供
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林志玲選穿Jimmy Choo灰姑娘玻璃鞋出席婚禮晚宴，約15萬7,800元。圖...
林志玲選穿Jimmy Choo灰姑娘玻璃鞋出席婚禮晚宴，約15萬7,800元。圖／藍鐘提供
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品牌台南美術館婚紗林志玲

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