林志玲婚禮造型百變靠髮型 盤髮王妃風vs.長髮性感風
2019-11-17 18:50
聯合報 記者劉小川
／台北即時報導
第一名模林志玲17日與日本放浪兄弟成員ARIKA，在台南舉辦婚禮儀式與晚宴，下午的婚禮儀式上，林志玲身穿RALPH LAUREN婚紗現身，她刻意盤起頭髮，公主風為露髮絲，展現優雅氣質；到了晚宴，林志玲放下長髮，搭配蘇菲雅深V羽毛禮服，變身性感美女，一側身都讓現場上千民眾尖叫。
林志玲在大婚，充分展現出第一名模的「百變風情」，下午的髮型，搭配著長頭紗與珍珠婚紗，因此不以長髮現身，反倒是盤起來，搭配側分瀏海，微露髮絲，果然是一派公主王妃風格，在妝容方面，林志玲沒有過多濃妝，但看得出刻意使用珠光粉餅，讓臉上發亮，唇色則是桃紅色調，襯出好氣色。
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到了稍早的晚宴，林志玲馬上靠著髮型大變身，放下長髮，剛好搭配深V的蘇菲亞禮服，一側身、一顰一笑都是性感美人的魅力，依偎在AKIRA身旁，看起來十分迷人。妝容上沒有太多改變，唇色則偏向正紅色，很適合晚宴時的風格。
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