林志玲鑽石婚戒藏秘密 AKIRA親手設計甜曬愛情

2019-11-17 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



林志玲與AKIRA的世紀大婚，今天（11/17）下午在台南登場，從昨天彩排時就受到矚目。當然林志玲身上的行頭也是網友的討論熱點，包括了婚紗、耳飾以及最重要的婚戒，都別具巧思，看得出新人的確相當費心。

林志玲在今天身穿身穿了RALPH LAUREN婚紗搭配同品牌的高跟鞋步上紅毯，絕美又古典的造型，讓現場守候的粉絲都驚艷不已。而新郎AKIRA也十分帥氣，以一身RALPH LAUREN的黑色雙排扣西裝燕尾禮服展現紳士風範，也從林爸爸手中，挽著林志玲一同步入儀式舉辦的宗祠中，讓人彷彿就像在看真實版的童話。而除了婚紗、婚鞋之外，因為高領的設計讓林志玲所配戴的TASAKI kugel櫻花金鑽石珍珠耳飾，也成為了大婚時的造型重點之一。

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