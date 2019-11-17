林志玲婚宴主廚名單曝光 中西餐由盧偉強、鄭安宏操刀
2019-11-17 16:43
聯合報 記者張芳瑜
／即時報導
眾人期待的台灣名模林志玲與日本放浪兄弟成員AKIRA的世紀婚禮，今(11)日在台南熱鬧舉辦。臉上洋溢著幸福的志玲姊姊與AKIRA下午2點50分從晶英酒店出發後，開啟今天從早到晚的婚禮活動。除了陸續到了「霜花亭」進行南部傳統習俗喝新娘茶儀式，由台南晶英酒店主辦的晚宴餐點也讓人十分好奇。有消息指出，晚宴將由行政總主廚盧偉強操手，對此，台南晶英酒店表示，這次餐點為中西式料理，確定由曾幫賴清德兒媳婚宴操刀的主廚盧偉強與ROBINS 鐵板燒鄭安宏主廚，聯手出菜。
這場世紀婚禮看出新人雙方對於婚禮細節重視，林志玲和AKIRA昨天下午在「吳氏大宗祠」的儀式彩排持續到晚上10點多，晚宴的菜單昨晚也在做最後確認。今天晚上即將於台南美術館一館登場的婚禮宴會，因場地限制，將由晶英酒店製作後再送到會場，主要以簡單、方便的菜色為主，食材部分將結合台灣與日本食材。台南晶英酒店表示，行政主廚盧偉強、鄭安宏這次為婚宴精心設計全新中西餐菜色，並表示很開心能承接這次的宴會。另外，這場世紀婚禮的效應，也讓周邊飯店訂房數暴增，帶動另類觀光人潮。
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