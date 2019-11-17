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林志玲婚宴主廚名單曝光 中西餐由盧偉強、鄭安宏操刀

2019-11-17 16:43聯合報 記者張芳瑜／即時報導

眾人期待的台灣名模林志玲與日本放浪兄弟成員AKIRA的世紀婚禮，今(11)日在台南熱鬧舉辦。臉上洋溢著幸福的志玲姊姊與AKIRA下午2點50分從晶英酒店出發後，開啟今天從早到晚的婚禮活動。除了陸續到了「霜花亭」進行南部傳統習俗喝新娘茶儀式，由台南晶英酒店主辦的晚宴餐點也讓人十分好奇。有消息指出，晚宴將由行政總主廚盧偉強操手，對此，台南晶英酒店表示，這次餐點為中西式料理，確定由曾幫賴清德兒媳婚宴操刀的主廚盧偉強與ROBINS 鐵板燒鄭安宏主廚，聯手出菜。

這場世紀婚禮看出新人雙方對於婚禮細節重視，林志玲和AKIRA昨天下午在「吳氏大宗祠」的儀式彩排持續到晚上10點多，晚宴的菜單昨晚也在做最後確認。今天晚上即將於台南美術館一館登場的婚禮宴會，因場地限制，將由晶英酒店製作後再送到會場，主要以簡單、方便的菜色為主，食材部分將結合台灣與日本食材。台南晶英酒店表示，行政主廚盧偉強、鄭安宏這次為婚宴精心設計全新中西餐菜色，並表示很開心能承接這次的宴會。另外，這場世紀婚禮的效應，也讓周邊飯店訂房數暴增，帶動另類觀光人潮。

林志玲一席白紗下午挽著爸爸從晶英酒店出發前往全臺吳氏大宗祠進行婚禮儀式。記者林伯...
林志玲一席白紗下午挽著爸爸從晶英酒店出發前往全臺吳氏大宗祠進行婚禮儀式。記者林伯東／攝影
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台南晶英酒店行政總主廚「盧偉強」，擁有30餘年豐富廚藝經驗。圖／台南晶英酒店提供
台南晶英酒店行政總主廚「盧偉強」，擁有30餘年豐富廚藝經驗。圖／台南晶英酒店提供
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婚禮晶英酒店台南美術館

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