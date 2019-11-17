林志玲大婚！44歲凍齡秘訣公開，靠床頭小物能變年輕

2019-11-17 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ／台北即時報導



台灣第一名模林志玲，今天（11月17日）在台南與ARIKA舉行結婚儀式與婚宴，44歲的林志玲，今天以一襲珍珠白色婚紗現身，即將邁入45歲的她，完全看不出來年紀，她曾說過，女人得要好好保養與愛自己，搭配心境年輕，才能一直保持在最佳狀態。

現在就來揭秘，林志玲的5大保養祕訣，原來睡覺時靠床頭小物也能變年輕。

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秘訣一、每天喝水2公升

對每個人來說，’保養最重要就是要喝水，林志玲曾說過，自己每天一定會喝超過2公升的水，才能保持自己的最佳狀態，也促進身體的新陳代謝，而且重點是不要喝冰水，她會選喝溫水，另外她也會喝薏仁水與檸檬汁，讓身體狀況更佳。

秘訣二、濕毛巾與加濕器很重要

林志玲常常四處工作，每個地方的氣候狀況不同，常常會遇到很乾燥的氣候，這時林志玲就會要求有加濕器，如果沒有加濕器，也會在床頭放濕毛巾，就是希望肌膚狀況不會太乾。

秘訣三、保養品不要省

女人一定要保養，林志玲當然也愛保養，而且她曾經說過，用保養品千萬不要省，所以她保養時，一定會用足份量，甚至兩倍份量，就是要讓肌膚完全吸收，這樣才能凍齡。

秘訣四、盡量不開冷氣

不開冷氣真的很難做到，但林志玲都會儘量不開冷氣，就算真的在空調房，她一定會做足保濕工作，這樣才能延緩老化。

秘訣五、定期去角質與唇部保養