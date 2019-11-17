林志玲、AKIRA世紀婚登場 絕美古典婚紗造型讓人驚呼

2019-11-17 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



林志玲與「放浪兄弟」成員黑澤良平（AKIRA）的世紀大婚，今天先在吳氏宗祠舉辦儀式，自然是眾多媒體追逐的焦點。但也有不少人，也期待志玲姐姐會穿上什麼樣的婚紗來完成終身大事。答案接曉，林志玲身穿了RALPH LAUREN婚紗搭配同品牌的高跟鞋步上紅毯，絕美又古典的造型，讓現場守候的粉絲都驚艷不已。

林志玲與AKIRA婚紗照。 圖／林志玲工作室提供 分享 facebook

就如同昨日（11/16）在宗祠彩排時一樣，林志玲與夫婿AKIRA都是穿著RALPH LAUREN所打造的白色典雅設計婚紗，以及合身剪裁的黑色晚宴西裝。梳上旁分油頭造型的AKIRA穿上正式禮服帥氣逼人，手挽林志玲一起走入結婚儀式現場，彷彿就像是真實版的王子與公主童話成真，讓與會的賓客都感動不已。據了解，志玲姐姐這一襲有著長曳尾的婚紗，是以骨董蕾絲搭配了上千顆的珍珠點綴而成，完全以手工製作，耗時近月才完成。而高領的設計，更是烘托出林志玲高雅又落落大方的好氣質，也使得耳朵上的簡約珍珠耳飾，成為亮點之一。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

林志玲身穿絕美婚紗，現身結婚儀式現場。記者林伯東／攝影 分享 facebook

而女孩們最在意的婚鞋，不同於彩排時穿的Rene Caovilla紅色平底涼鞋，則是挑選了與婚紗同樣品牌的高跟鞋，帶有淺金色亮片裝飾的款式，簡單但處處充滿細節的設計，凸顯了志玲姐姐的好品味。不僅如此，預計在台南美術館的婚宴結束後，林志玲將會換上由夏姿·陳所設計的紅色刺繡中式手工禮服送客，與大家一同留下美好的影像。