半島精品店台中新開幕 首推10款聖誕限定禮盒

2019-11-17 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ／即時報導



隨著聖誕佳節將至，今年香港半島精品店在台推出10款香港原裝聖誕限定禮盒，以夢幻北歐童話的包裝搭配精緻誘人的甜點。此外，看準台灣高端送禮市場，全台第五間半島精品店於11月進駐新光三越台中中港店B2，為歡慶新門市開幕，12月5日前，中港店全店商品95折優惠，正是入手聖誕禮盒的好時機。

首推10款半島聖誕巧克力禮盒包含：繽紛巧克力禮盒、雙享巧克力禮盒、水果風味巧克力片禮盒、閃爍聖誕日曆禮盒、甜蜜佳音禮盒、半島聖誕禮盒、經典八角禮盒、小屋禮盒、半島門僮禮盒及聖誕樹禮盒。禮盒中有口感柔滑的半島經典巧克力、濃郁可口的軟心巧克力、鹽香牛油焦糖巧克力配脆粒巧克力軟心更是得獎之作。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

今年特別在台推出的還有限量閃爍聖誕日曆禮盒，小屋中每扇門皆藏半島小熊造型巧克力及各式巧克力片，為每一天帶來不同的甜蜜驚喜；雙享巧克力禮盒，包裝採雙層抽屜設計，上層12顆精選牛奶巧克力、黑巧克力與白巧克力，搭配下層12片經典巧克力片，巧克力控絕對不能錯過，禮盒售價760元起。