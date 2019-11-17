林志玲禮車大有來頭 全球僅限量三台
2019-11-17 12:25
聯合報 記者陳威任
／台北即時報導
「第一名模」林志玲與日本團體「放浪兄弟」成員AKIRA（本名：黑澤良平）今（17日）將在台南補辦婚宴。兩人舉手投足都受到各界關注，其中飯店門口停著兩台超豪華車款，其中白色復古勞斯萊斯Phantom VI，全球更只有三輛，充分展現兩人的不凡身價。
英國品牌勞斯萊斯（Rolls-Royce）向來以名貴豪華車款著稱，其中Phantom VI為勞斯萊斯於1968至1991年生產車型，總共僅生產了374台，採左駕設計的Phantom VI Landaulettes全球更僅有三輛，另一台曾經是摩納哥國王所擁有，輾轉來到台灣，市值估計上億元。
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雖然車款年歲已高，但為了維持新車樣貌，過去還曾特別運送至勞斯萊斯在英國最著名的經銷商P&A Wood整理，車頭引擎蓋前沿的Spirit of Ecstasy歡慶女神設計、經典的馬車式車門、奢華頂級的真皮內裝，後座車頂部分特別採用軟頂敞篷設計，方便王室成員與一般民眾揮手，或許女神林志玲也會特別打開頂篷與民眾分享喜悅。
AKIRA搭乘的白色Bentley賓利Flying Spur跑車，除了外型霸氣十足外，內藏兇猛的6.0升W12 TSI雙渦輪增壓汽油引擎，搭配ZF 8速雙離合器變速箱與全時四驅系統，最大馬力 635 PS，0-100km/h 加速僅 3.8 秒，超跑水準的性能表現，市價約1380萬起跳。
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