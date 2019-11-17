蜜蜂抱枕萌炸！迪士尼懶人沙發床，讓人只想廢在家

2019-11-17 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ／台北即時報導



天氣變冷，沒事當然就要賴在家裡啊，在家不無聊，有小熊維尼、米奇等一起陪伴囉！日本家居品牌bellemaison再度攜手迪士尼，推出可以賴在客廳的神器「迪士尼沙發床」，果然是萌翻！

在這懶人沙發床系列中，有小熊維尼、米奇、唐老鴨、奇奇蒂蒂，還貼心附上小枕頭跟蓋毯，專門對抗懶在家的我們，還不快睡進迪士尼的夢幻世界裡。

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可愛爆棚的懶人沙發，從色系配色能看出可愛之處，由4個人物角色的特徵，讓沙發充滿迪士尼的風格。米奇沙發由黑色與紅色、黃色的搭配，讓經典米奇表現得更可愛更萌。沙發背躺的地方，皆有4段的調整傾斜角度，可以依照慵懶程度調整。

看到經典的水藍色，與白色混搭，一眼就看出是唐老鴨的可愛配色，不管是在小孩房間、自家客廳擺放，都是一個充滿清新色彩的最佳擺件。

還記得最愛蜂蜜的小熊維尼嗎？這次推出的懶人沙發床，當然也有可愛的黃色，在沙發細節都不放過，還有小熊維尼的可愛模樣，維尼的好搭檔「小豬」也偷偷藏在椅背中，還有著飛舞的蜜蜂，連抱枕都是蜂蜜罐，簡直萌到爆表。