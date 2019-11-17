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蜜蜂抱枕萌炸！迪士尼懶人沙發床，讓人只想廢在家

2019-11-17 12:00聯合報 記者劉小川／台北即時報導

天氣變冷，沒事當然就要賴在家裡啊，在家不無聊，有小熊維尼、米奇等一起陪伴囉！日本家居品牌bellemaison再度攜手迪士尼，推出可以賴在客廳的神器「迪士尼沙發床」，果然是萌翻！

在這懶人沙發床系列中，有小熊維尼、米奇、唐老鴨、奇奇蒂蒂，還貼心附上小枕頭跟蓋毯，專門對抗懶在家的我們，還不快睡進迪士尼的夢幻世界裡。

可愛爆棚的懶人沙發，從色系配色能看出可愛之處，由4個人物角色的特徵，讓沙發充滿迪士尼的風格。米奇沙發由黑色與紅色、黃色的搭配，讓經典米奇表現得更可愛更萌。沙發背躺的地方，皆有4段的調整傾斜角度，可以依照慵懶程度調整。

看到經典的水藍色，與白色混搭，一眼就看出是唐老鴨的可愛配色，不管是在小孩房間、自家客廳擺放，都是一個充滿清新色彩的最佳擺件。

還記得最愛蜂蜜的小熊維尼嗎？這次推出的懶人沙發床，當然也有可愛的黃色，在沙發細節都不放過，還有小熊維尼的可愛模樣，維尼的好搭檔「小豬」也偷偷藏在椅背中，還有著飛舞的蜜蜂，連抱枕都是蜂蜜罐，簡直萌到爆表。

一對可愛的花栗鼠兄弟奇奇蒂蒂，就是在卡通中，最愛戲弄唐老鴨的迷人角色，配合著深咖啡色及黑色的搭配，還搭配著小棉被與蘋果小枕頭，可愛到讓人捨不得使用。

可愛的小枕頭，搭配著沙發，簡直進入了迪士尼王國。圖／ 摘自bellemaison...
可愛的小枕頭，搭配著沙發，簡直進入了迪士尼王國。圖／ 摘自bellemaison網站
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唐老鴨簡單海軍懶風格。圖／ 摘自bellemaison網站
唐老鴨簡單海軍懶風格。圖／ 摘自bellemaison網站
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奇奇蒂蒂大地色系質感。圖／ 摘自bellemaison網站
奇奇蒂蒂大地色系質感。圖／ 摘自bellemaison網站
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沙發可多段式展開，可展開至全躺的角度，來個午覺，一起進入迪士尼夢鄉。圖／ 摘自b...
沙發可多段式展開，可展開至全躺的角度，來個午覺，一起進入迪士尼夢鄉。圖／ 摘自bellemaison網站
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經典米奇配色的懶人沙發。圖／ 摘自bellemaison網站
經典米奇配色的懶人沙發。圖／ 摘自bellemaison網站
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小熊維尼可愛到爆表。圖／ 摘自bellemaison網站
小熊維尼可愛到爆表。圖／ 摘自bellemaison網站
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每個角落都注意圖騰細節。圖／ 摘自bellemaison網站
每個角落都注意圖騰細節。圖／ 摘自bellemaison網站
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多角度的背躺調整，做起來更舒適。圖／ 摘自bellemaison網站
多角度的背躺調整，做起來更舒適。圖／ 摘自bellemaison網站
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小熊維尼迪士尼蜂蜜

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