大胸美眉只能買阿嬤款內衣？H罩杯也能低V性感了

2019-11-17 11:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ／台北即時報導



隨著飲食西化及生活習慣的改變，台灣女性內衣罩杯日益向上成長，內衣業者表示，尤其是E、F以上的大罩杯近兩年成長達一成以上，且占比超過二成，最大罩杯更達到H。

對於大罩杯的需求更因下胸圍的大小，而呈現大胸小圍與大胸大圍二極化現象，對於豐滿大罩杯女性而言，除了內衣的購買選擇性不易外，胸部的保養更顯艱難且更容易有外擴、下垂、副乳、顯胖顯厚的問題。

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EASY SHOP表示，顧客中越來越多大罩杯的需求，其中對G、H罩杯的詢問度更大幅增加，尤其是年輕且下胸圍低於70的大胸小圍女性，可見大罩杯不再只是厚片或棉花糖女孩或熟齡女性的專利，也有很多女孩是身材65下圍但擁有H的傲人身材。

而這些女孩們普遍都有一個共同困擾，就是找不到適合胸圍與罩杯尺寸的內衣，往往只能修改下圍或是加背勾、遷就拿不正確尺寸的內衣或是只能穿無鋼圈的背心，胸部也可能因此變形或長時間穿著錯誤尺寸造成壓力而身體痠痛。

大胸在視覺感上更會有顯胖顯厚且笨重比例不好之感，若沒有穿對內衣，胸部會外擴，顯得胸口橫向發展，看起來就會覺得顯壯跟寬。

EASY SHOP表示，大胸顯瘦的秘訣有三大要點，一.將胸部PP點上提。不是內衣整件往上穿，而是透過版型將胸部PP點往上提；二.將兩胸部PP點往內靠進集中，胸部頂點內推後更集中顯瘦，才不會顯得外擴；三.收攏兩側贅肉 ，若胸外擴加上副乳視覺上會覺得顯寬，將胸部兩側肉都收攏看起更顯瘦。總結來說，用內推收攏與提托上挺的方式可造成顯瘦效果。

內衣業者發現，大部分大胸美眉共同心聲是，想要看起來顯瘦或是縮胸讓比例好一點，因此EASY SHOP本季秋冬全新推出下圍從65到105，罩杯到H的大姐姐系列內衣，不僅要讓大胸女性擺脫買內衣的厭世感外，穿起來更要顯瘦。

大姐姐系列一次推出五款人氣款式，雙V舒適無鋼圈款、典雅蕾絲類半罩款、雙色刺繡蕾絲性感款、超低V性感時尚款、大胸顯瘦高雅款；讓「大」美眉們買內衣不用再將就。