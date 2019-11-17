親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

快訊／「英德配」定案！ 蔡英文感謝賴清德曾同甘共苦

為何志玲姊姊選它？ 台灣最老日式警署藏風水大祕密

林志玲大婚行頭有亮點 2大理由讓她成台灣第一人

2019-11-17 09:01聯合報 記者曾智緯／台北即時報導

林志玲貌似身穿RALPH LAUREN白色婚紗，為婚禮彩排。圖／讀者提供（摘自噓...
林志玲貌似身穿RALPH LAUREN白色婚紗，為婚禮彩排。圖／讀者提供（摘自噓！新聞）
分享

林志玲與日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA本日（11/17）將在台南舉行世紀婚禮，外界全都引頸期盼。昨日現身林志玲媽媽吳慈美有淵源的「吳氏大宗祠」彩排時，就有大批的媒體與粉絲守候，從曝光的照片來看，林志玲將會披上RALPH LAUREN的白色婚紗出嫁，成為台灣第一人。

台灣第一名模林志玲在今年選在爸爸的故鄉台南，下嫁放浪兄弟成員AKIRA，完成婚禮儀式，在昨日（11/16）進行儀式彩排時，就先曝光了兩人的婚禮行頭。AKIRA身上穿的三件式西裝來自RALPH LAUREN，林志玲也可能是以同品牌訂製白紗禮服現身，點綴手工縫製的珍珠，既典雅又高貴，搭配頭紗展現志玲姐姐的氣質。據了解，林志玲夫婿AKIRA在2017年起即是RALPH LAUREN全球代言人，今年更為品牌頂級男裝RALPH LAUREN Purple Label紫標系列拍攝的形象廣告。而志玲姐姐也曾以品牌摯友的身份，同為RALPH LAUREN的公益T恤拍攝時尚大片。

林志玲今年也曾以品牌摯友的身份，為RALPH LAUREN的公益T恤拍攝時尚大片...
林志玲今年也曾以品牌摯友的身份，為RALPH LAUREN的公益T恤拍攝時尚大片。圖／RALPH LAUREN提供
分享

由於上述的種種因素，所以，獲得Ralph Lauren先生的首肯，替林志玲打造這身飾有珍珠的古典風格婚紗。而這也是繼Nick Jonas嬌妻Priyanka Chopra後，少數有機會穿上RALPH LAUREN婚紗的名人之一。因為，RALPH LAUREN的主力並非在婚紗設計，所以在過去Ralph Lauren先生僅為至親好友操刀嫁衣，所以林志玲若是穿著品牌的嫁衣，將會是台灣第一人。雖然，不若Priyanka Chopra的款式奢華，但林志玲的婚紗，粗估也要近百萬元的造價，可說是低調的華麗。

去年12月結婚時，Nick Jonas嬌妻Priyanka Chopra（左）也...
去年12月結婚時，Nick Jonas嬌妻Priyanka Chopra（左）也是穿著RALPH LAUREN婚紗出嫁。圖／摘自Priyanka Chopra IG
分享

婚紗品牌婚禮

相關新聞

志玲姐姐婚紗曝光！原來是這樣典雅的款式

2019-11-16 19:15

請日本神明幫忙？沖繩波上宮驚見「韓國瑜落選」許願牌

2019-11-16 23:22

「艾莎色」即將重返流行 不能再錯過這波仙氣包款啊！

2019-11-16 22:03

冬季粉底「大勢微光感」！這幾款開架底妝讓肌膚自帶光

2019-11-16 18:17

「高級灰」讓都會男變帥氣時髦 皮帶附腰包很可以

2019-11-16 18:08

牛排、龍蝦＋薯條吃到飽＝980元！加100再享紅白酒暢飲

2019-11-16 16:38

CP值超高！Jo Malone創始人、ZARA聯手推8款夢幻香水

2019-11-16 15:59

UNT魔幻水指彩Ｘ貓小姐限量聯名 超值百搭色 美麗隨心所欲

2019-11-16 15:10

延續Fresh Taiwan 原創IP熱潮 臺灣快閃店松菸登場！

2019-11-16 15:08

全球果實計劃第二波 微熱山丘新品日本青森「蘋果派」

2019-11-16 14:02

下周天氣轉濕冷！居家換季「收納、除濕神器」快買一波

2019-11-16 13:55

悅讀書房／螞蟻、蟑螂等居家生物 自述為何不請自來

2019-11-16 13:40

悅讀書房／激發納博科夫、大江健三郎 鬼娃始祖在此

2019-11-16 13:38

悅讀書房／最黑暗的時刻 看邱吉爾和歐威爾做了什麼

2019-11-16 13:16

閱讀書房／看柯志明寫給爸爸柯旗化的家書 串連台灣史

2019-11-16 13:11

悅讀書房/ 追求自由或被迫漂泊？看美國這群銀髮車居族

2019-11-16 13:03

能買100間「別家的機票」還能訂飯店！亞航官網大變身

2019-11-16 12:54

鄧麗君也曾翻唱他的歌！日「演歌天王」首次DinnerShow

2019-11-16 12:47

艾瑪史東LV香水廣告和帥哥啵啵 羅浮宮花海太壯觀

2019-11-16 12:44

燈串這樣用超美！「耶誕居家布置5招」快來看　讓你的耶誕節更有特色

2019-11-16 12:36

超萌「爆米花桶」必收！環球影城「聖誕小小兵」登場

2019-11-16 12:14

那些年追的台鐵彩繪列車…2020鐵道月曆下周四開賣

2019-11-16 10:49

邦瀚斯月底秋拍 台北搶先看珍寶

2019-11-15 23:20

富藝斯秋拍預展台北登場 流行教母作品展現兒虐陰影

2019-11-15 21:33

全台首家「巴黎世家」OUTLET開進華泰名品城 11月16日開幕

2019-11-15 21:32

12米金錢豹溜滑梯太霸氣！統一時代耶誕變身「小賭城」

2019-11-15 19:31

屈臣氏最新獨家韓系彩妝CP值超高！時髦小姊姊妝靠它就搞定

2019-11-15 19:13

青年女創業家穿maje永續環保牛仔系列 青春耀眼

2019-11-15 18:58

在地人帶路吃麵線、香腸、甜不辣 逛新北歡樂耶誕城2家必嘗銅板價宵夜

2019-11-15 18:13

有錢人這樣吃！加入金箔海膽「和牛滷肉飯」奢華度爆表

2019-11-15 18:00

此生必去賞鯨名所！挪威The Whale宛如置身在鯨魚尾巴

2019-11-15 17:55

少女最愛微醺風味！台灣限定「芭樂柳橙沙瓦」全聯獨賣

2019-11-15 17:22

劉亞仁氣場好強 周冬雨BURBERRY佳節系列怎穿這麼帥

2019-11-15 17:19

那些年麥當勞停售食物？網友：這款「飲品」出國才有

2019-11-15 17:03

皮卡丘走跳信義區！《寶可夢劍／盾》遊行、快閃店登場

2019-11-15 16:37

韓妞為何風靡「牛奶水」？這瓶化妝水裡有整罐乳霜

2019-11-15 16:35

台北101六大超美耶誕主題 摩天輪「禮物夢工廠」搶先看

2019-11-15 15:29

獨／屏東IG名店「好樂杯冰」即日停業 粉絲驚：太突然

2019-11-15 14:36

年末跑趴必備！這幾款楓紅、磚土色唇彩讓唇色不斷電

2019-11-15 12:57
看更多

熱門文章

志玲姐姐婚紗曝光！原來是這樣典雅的款式

2019-11-16 19:15

傳星宇航空11月底搶先開票 旅行社回應了

2019-11-16 10:49

雨傘及外套準備好！一張圖看天氣如何由暖熱轉濕涼

2019-11-16 21:31

「Uber之戰」租賃小黃互不讓 交部再拋網約車多派遣

2019-11-16 13:02

牛排、龍蝦＋薯條吃到飽＝980元！加100再享紅白酒暢飲

2019-11-16 16:38

殺破狼周運勢／天蠍手頭變寬裕 雙子突然被告白

2019-11-17 00:00

薑薑好！ 醫師：是肌肉舒緩與痠痛恢復聖品

2019-11-16 13:31

明天變天！ 吳德榮： 北部轉濕冷 氣溫將首度降至20度

2019-11-17 07:24

在台北吃地瓜球都是「盤子」？網曝夜市價差好驚人

2019-11-16 10:16

請日本神明幫忙？沖繩波上宮驚見「韓國瑜落選」許願牌

2019-11-16 23:22

CP值超高！Jo Malone創始人、ZARA聯手推8款夢幻香水

2019-11-16 15:59

3成學生不願打流感疫苗 恐成防疫漏洞

2019-11-17 00:05

艾瑪史東LV香水廣告和帥哥啵啵 羅浮宮花海太壯觀

2019-11-16 12:44

林志玲大婚行頭有亮點 2大理由讓她成台灣第一人

2019-11-17 09:01

信用卡被盜刷怎麼辦？3步驟保障自己的權益

2019-11-16 10:21

痠痛何解／肩腰手術 四大特色醫院

2019-11-16 23:06

好市多拿鐵特價 他搶購一大車貼紙板「有人的別拿」

2019-11-16 13:00

每日星座運勢／天秤人緣頗旺的一天　靈感不斷創意足

2019-11-17 00:00

明起變冷 台中空曠區下探14℃

2019-11-17 01:10

影／驚喜！無人機拍到好奇鯨魚 游向衝浪客打招呼

2019-11-16 15:26

媽媽永遠愛你！水餃影片太感人 網友：害我淚崩

2019-11-16 18:33

家長惜命命 拒打公費流感疫苗主因竟是「怕孩兒痛」

2019-11-16 22:46

3成學生不願打流感疫苗 恐成今年防疫漏洞

2019-11-16 22:49

早產兒「先天不良」 醫師提醒最好追蹤到10歲

2019-11-16 18:36

中國大陸今年累積3例鼠疫 疾管署評估發布旅遊疫情警示

2019-11-16 19:15

保密防「跌」 骨科醫師：全台700萬人有骨鬆問題

2019-11-16 17:22

集集車禍石虎回家了 戴項圈肩負調查任務

2019-11-16 14:50

真失智還是假失智？名醫破除失智症迷思

2019-11-16 20:00

老天都賞臉 器官捐贈接力路跑千人響應

2019-11-16 11:07

全球果實計劃第二波 微熱山丘新品日本青森「蘋果派」

2019-11-16 14:02

痠痛何解／腰痛置之不理 最怕變慢性下背痛

2019-11-16 22:59

林志玲南美館世紀婚禮前夕 全國博物館論壇台南舉辦

2019-11-16 22:48

痠痛何解／年紀輕輕舉手困難 五十肩快變成四十肩

2019-11-16 22:58

錯過黃金治療期 肉毒桿菌中毒半年仍帶鼻胃管

2019-11-16 12:08

下周天氣轉濕冷！居家換季「收納、除濕神器」快買一波

2019-11-16 13:55

痠痛何解／擺脫痠痛 這件事情最基本

2019-11-16 22:55

【女性心聲】劉素美／就這樣我成了歐巴桑

2019-11-17 06:00

原本連鼓棒都握不住！10歲罕病童 擊鼓展現生命韌性　

2019-11-16 17:08

「高級灰」讓都會男變帥氣時髦 皮帶附腰包很可以

2019-11-16 18:08

【主婦心情】張桂瓊／當進廚房變成選擇題

2019-11-17 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top