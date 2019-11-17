林志玲大婚行頭有亮點 2大理由讓她成台灣第一人

2019-11-17 09:01 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



林志玲貌似身穿RALPH LAUREN白色婚紗，為婚禮彩排。圖／讀者提供（摘自噓！新聞） 分享 facebook

林志玲與日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA本日（11/17）將在台南舉行世紀婚禮，外界全都引頸期盼。昨日現身林志玲媽媽吳慈美有淵源的「吳氏大宗祠」彩排時，就有大批的媒體與粉絲守候，從曝光的照片來看，林志玲將會披上RALPH LAUREN的白色婚紗出嫁，成為台灣第一人。

台灣第一名模林志玲在今年選在爸爸的故鄉台南，下嫁放浪兄弟成員AKIRA，完成婚禮儀式，在昨日（11/16）進行儀式彩排時，就先曝光了兩人的婚禮行頭。AKIRA身上穿的三件式西裝來自RALPH LAUREN，林志玲也可能是以同品牌訂製白紗禮服現身，點綴手工縫製的珍珠，既典雅又高貴，搭配頭紗展現志玲姐姐的氣質。據了解，林志玲夫婿AKIRA在2017年起即是RALPH LAUREN全球代言人，今年更為品牌頂級男裝RALPH LAUREN Purple Label紫標系列拍攝的形象廣告。而志玲姐姐也曾以品牌摯友的身份，同為RALPH LAUREN的公益T恤拍攝時尚大片。

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林志玲今年也曾以品牌摯友的身份，為RALPH LAUREN的公益T恤拍攝時尚大片。圖／RALPH LAUREN提供 分享 facebook

由於上述的種種因素，所以，獲得Ralph Lauren先生的首肯，替林志玲打造這身飾有珍珠的古典風格婚紗。而這也是繼Nick Jonas嬌妻Priyanka Chopra後，少數有機會穿上RALPH LAUREN婚紗的名人之一。因為，RALPH LAUREN的主力並非在婚紗設計，所以在過去Ralph Lauren先生僅為至親好友操刀嫁衣，所以林志玲若是穿著品牌的嫁衣，將會是台灣第一人。雖然，不若Priyanka Chopra的款式奢華，但林志玲的婚紗，粗估也要近百萬元的造價，可說是低調的華麗。