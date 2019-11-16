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請日本神明幫忙？沖繩波上宮驚見「韓國瑜落選」許願牌

2019-11-16 23:22聯合報 記者陳睿中／即時報導

隨著大選即將到來，全台各地都可聞到候選人們之間競爭的硝煙味，甚至連「日本」都感受得到！日前在沖繩著名景點「波上宮」的祈願牆上，就出現一塊「韓國瑜落選」的許願牌，引起不少台灣旅客注目。

波上宮是一座位於沖繩中南端的著名神社，乃是早期居民向海上眾神祈求平安之地，與末吉宮、沖宮、安里八幡宮等神社並列為「琉球八社」，並列為「沖繩總鎮守」。儘管規模不大，但是波上宮擁有便捷的交通、顏色鮮艷的本殿建築外觀，因此仍然吸引眾多觀光客前往。宮旁除了有細緻的白色沙灘可以散步之外，還可以從大橋上，拍攝到波上宮鎮守於海上巨岩的美麗畫面。

正因為波上宮的外國旅客眾多，所以吊掛「奉祈願」木牌的許願牆上，也可見到各國文字及心願。其中就可看到「脫單」、「身體健康」、「賺大錢」、「瘦身成功」等等中文願望，日前還出現一則心願，就是「韓國瑜落選」。除此之外，也可同時看見「香港是中國的」、「光復香港」等不同訴求的政治意見，讓許願牆也成為另類的言論平台。

旅遊沖繩的旅客，若有意前往波上宮，可以搭乘單軌列車至旭橋站下車後，再步行約15～20分鐘即可抵達。搭乘公車則可選擇至西武門站下車，步行約5分鐘即可抵達。

在沖繩的波上宮許願牆上，可看見「韓國瑜落選」的許願牌。記者陳睿中／攝影
在沖繩的波上宮許願牆上，可看見「韓國瑜落選」的許願牌。記者陳睿中／攝影
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波上宮是沖繩著名的文化型觀光景點之一。記者陳睿中／攝影
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波上宮旁的沙灘，可以讓人散步、戲水。記者陳睿中／攝影
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從旁邊的大橋上，可以看到波上宮鎮守於海上的美景。記者陳睿中／攝影
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波上宮的祈願牆上，可以見到各式各樣的心願。記者陳睿中／攝影
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沖繩韓國瑜

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