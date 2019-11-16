請日本神明幫忙？沖繩波上宮驚見「韓國瑜落選」許願牌

2019-11-16 23:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ／即時報導



隨著大選即將到來，全台各地都可聞到候選人們之間競爭的硝煙味，甚至連「日本」都感受得到！日前在沖繩著名景點「波上宮」的祈願牆上，就出現一塊「韓國瑜落選」的許願牌，引起不少台灣旅客注目。

波上宮是一座位於沖繩中南端的著名神社，乃是早期居民向海上眾神祈求平安之地，與末吉宮、沖宮、安里八幡宮等神社並列為「琉球八社」，並列為「沖繩總鎮守」。儘管規模不大，但是波上宮擁有便捷的交通、顏色鮮艷的本殿建築外觀，因此仍然吸引眾多觀光客前往。宮旁除了有細緻的白色沙灘可以散步之外，還可以從大橋上，拍攝到波上宮鎮守於海上巨岩的美麗畫面。

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正因為波上宮的外國旅客眾多，所以吊掛「奉祈願」木牌的許願牆上，也可見到各國文字及心願。其中就可看到「脫單」、「身體健康」、「賺大錢」、「瘦身成功」等等中文願望，日前還出現一則心願，就是「韓國瑜落選」。除此之外，也可同時看見「香港是中國的」、「光復香港」等不同訴求的政治意見，讓許願牆也成為另類的言論平台。