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駕駛爆頭慘死！台東中華大橋翻車 東大學生1死1傷

「艾莎色」即將重返流行 不能再錯過這波仙氣包款啊！

2019-11-16 22:03聯合報 記者楊詩涵／即時報導

幼稚園小女孩的願望都是當艾莎公主（Elsa），時隔6年「冰雪奇緣2」又快上映，冰藍色即將再度成為大勢流行色，是大女孩挑選精品的流行選色，包括薄荷、青瓷、粉末藍等色系的精緻手袋，都打造空靈且夢幻的冬日色彩。

早前張鈞甯身穿Loro Piana的棉紡絲綢連身裙，以摩洛哥長衫的輪廓展現她飄然優雅的氣質，加碼配襯一款Chloé Aby雲朵淺藍鎖頭包，氛圍宛如仙女下凡來；而CELINE也以粉翠釉潤的青瓷色調打造16、Belt等經典手袋，在澄淨剔透之外，還多了靜謐恬淡的悠然品味，溫潤而雋永，是相當別緻的季節色。DIOR的經典Lady Dior也推出粉藍色系的選擇，在籐格紋的辨識度中煥發奢華品味，LONGCHAMP則是以半月型Cavalcade系列新品，創作雲藍色鱷魚壓紋牛皮手袋，以馬術精神為核心，運用金屬鉚釘在柔美中多了幾分帥氣。

相較之下，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的New Wave腰包，則是走時髦新潮的路線，作為點睛配件相當適合，太陽眼鏡也推出藍色鏡片搭襯玳瑁的款式。LOEWE的藍色大象包則是俏皮可愛，和DIOR的Cookie藍色光滑小牛皮與兔毛鑰匙圈一樣，都像是可以和雪寶（Olaf）配成同一掛朋友般的特質，有淘氣輕盈的俏麗感；至於FENDI紫色Baguette，則像是妹妹安娜（Anna）的包款，是皇家紫的貴氣，也是節慶派對的閃亮配件。

Chloé C墨水藍迷你小方包，售價44,400元。圖／Chloé提供
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DIOR Cookie藍色光華小牛皮與兔毛鑰匙圈，售價28,000元。圖／DIO...
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路易威登New Wave腰包，售價61,500元。圖／LV提供
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