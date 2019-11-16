「艾莎色」即將重返流行 不能再錯過這波仙氣包款啊！

2019-11-16 22:03 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／即時報導



幼稚園小女孩的願望都是當艾莎公主（Elsa），時隔6年「冰雪奇緣2」又快上映，冰藍色即將再度成為大勢流行色，是大女孩挑選精品的流行選色，包括薄荷、青瓷、粉末藍等色系的精緻手袋，都打造空靈且夢幻的冬日色彩。

早前張鈞甯身穿Loro Piana的棉紡絲綢連身裙，以摩洛哥長衫的輪廓展現她飄然優雅的氣質，加碼配襯一款Chloé Aby雲朵淺藍鎖頭包，氛圍宛如仙女下凡來；而CELINE也以粉翠釉潤的青瓷色調打造16、Belt等經典手袋，在澄淨剔透之外，還多了靜謐恬淡的悠然品味，溫潤而雋永，是相當別緻的季節色。DIOR的經典Lady Dior也推出粉藍色系的選擇，在籐格紋的辨識度中煥發奢華品味，LONGCHAMP則是以半月型Cavalcade系列新品，創作雲藍色鱷魚壓紋牛皮手袋，以馬術精神為核心，運用金屬鉚釘在柔美中多了幾分帥氣。

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