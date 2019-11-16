志玲姐姐婚紗曝光！原來是這樣典雅的款式
2019-11-16 19:15
聯合報 記者楊詩涵
／即時報導
林志玲與AKIRA將於明天17日在台南舉辦婚宴，今天下午2點多現身林志玲媽媽吳慈美淵源甚深的「全台吳姓大宗祠」婚禮彩排，將頭髮挽起的志玲姐姐呈現她溫柔婉約的既定形象，從頭到尾都手挽新郎Akira，幸福洋溢。
AKIRA身上穿的三件式西裝來自RALPH LAUREN，林志玲也以同品牌訂製白紗禮服現身，點綴手工縫製的珍珠，既典雅又高貴，搭配頭紗展現志玲姐姐的氣質。
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林志玲婚戒目測可能為訂製款，以花朵造型鑲嵌鑽石，主體也以鑽石作為蕊心；配戴的耳環則是TASAKI kugel櫻花金鑽石珍珠耳環。表款部分搭配她代言的浪琴表，是登記結婚後，品牌作為新婚賀禮的1832系列對表，表背刻有兩人姓名字母拼音，以茲紀念。
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