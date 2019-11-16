冬季粉底「大勢微光感」！這幾款開架底妝讓肌膚自帶光

2019-11-16 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



冬天寒冷的時間越來越短，這一季的開架底妝依舊主打輕透水感光澤、零油光，搭配光感打亮與血色腮紅，即使參加派對也能很清爽。彩妝師Kevin表示，「今年秋冬底妝流行微霧中帶點光澤的妝感」，時下對底妝的需求傾向化了妝卻看不出妝感，還要仿如自帶美膚App的無瑕好膚質，尤其在台灣的氣候下，持妝度更是重點。

BeautyMaker無瑕裸妝清透水粉蜜採用絨霧彈力科技製作，搭配空氣式輕薄粉體與光感保濕科技，一瓶兼具修飾、潤色、保濕，呈現自然微霧妝感，並依據亞洲女性的膚色推出白皙、粉膚、自然等3色，滿足黯沉、偏黃、膚色泛紅等各種膚況需求。

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