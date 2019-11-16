親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

營區驚傳命案！陸軍關指部少校在寢室暴斃

駐港解放軍步出軍營 浸會大學旁協助清理路障

冬季粉底「大勢微光感」！這幾款開架底妝讓肌膚自帶光

2019-11-16 18:17聯合報 記者陳立儀／即時報導

冬天寒冷的時間越來越短，這一季的開架底妝依舊主打輕透水感光澤、零油光，搭配光感打亮與血色腮紅，即使參加派對也能很清爽。彩妝師Kevin表示，「今年秋冬底妝流行微霧中帶點光澤的妝感」，時下對底妝的需求傾向化了妝卻看不出妝感，還要仿如自帶美膚App的無瑕好膚質，尤其在台灣的氣候下，持妝度更是重點。

BeautyMaker無瑕裸妝清透水粉蜜採用絨霧彈力科技製作，搭配空氣式輕薄粉體與光感保濕科技，一瓶兼具修飾、潤色、保濕，呈現自然微霧妝感，並依據亞洲女性的膚色推出白皙、粉膚、自然等3色，滿足黯沉、偏黃、膚色泛紅等各種膚況需求。

巴黎萊雅 True Match特潤光感粉底液添加了維他命B5、維他命E、無瑕光耀因子，兼顧水潤與遮瑕，精選亞洲5色中「F2粉膚色」是泛紅肌的救星、可修飾黑眼圈，偏黃膚色首選「G1杏膚色」、能矯正提亮膚色，另有「N1白皙色」、「N2自然色」、「N3健康色」等。

11月新推出的巴黎萊雅炫色薰染訂製頰彩是光感打亮質地頰彩， 添加智慧持久光感科技，細緻的微米礦物粉體搭配改良的大刷面斜角刷，輕鬆刷出自然光感，共有細緻玫瑰金色、適合顴骨打亮的「15金彩時刻」及絕美香檳金色、適合全臉打亮的「16沐光香檳」。巴黎萊雅炫色薰染訂製頰彩同系列另有細緻珠光、質感霧面等兩種質地，於屈臣氏、寶雅、蝦皮購物、momo購物網、Yahoo奇摩限定販售。

外出補妝需要好用的粉餅加持，RIMMEL倫敦芮魅亮采唤顏清透蜜粉餅結合6款不同層次的晶鑽粒子色調，均勻輕刷就可散發半透明光澤；Za粧自然無瑕粉餅擁有細緻潤澤的粉質，妝感自然薄透，即使重複補妝也不會有厚粉感，11月起推出與義大利設計師Alessandro Gottardo攜手的聯名款極光限定小粉盒，買Za粉蕊就送設計師聯名粉盒，數量有限送完為止。

11月16日開賣的Visee輕霧渲染頰彩有著類似馬卡龍的小巧圓頂造型，具透明感的澄淨色澤就像融入肌膚般自然，輕巧盒身裡還附帶廣角腮紅刷，方便隨時妝點好氣色，主打色為帶有大人感的典雅紅。

巴黎萊雅炫色薰染訂製頰彩「15金彩時刻」以玫瑰金色細緻打亮顴骨。圖／巴黎萊雅提供
巴黎萊雅炫色薰染訂製頰彩「15金彩時刻」以玫瑰金色細緻打亮顴骨。圖／巴黎萊雅提供
分享
Za粧自然無瑕粉餅極光限定組，售價330元，共4色。圖／Za提供
Za粧自然無瑕粉餅極光限定組，售價330元，共4色。圖／Za提供
分享
巴黎萊雅炫色薰染訂製頰彩「16沐光香檳」，售價390元，屈臣氏、寶雅、蝦皮購物、...
巴黎萊雅炫色薰染訂製頰彩「16沐光香檳」，售價390元，屈臣氏、寶雅、蝦皮購物、momo購物網、Yahoo奇摩限定販售。圖／巴黎萊雅提供
分享
Visee輕霧渲染頰彩主打色「RD421典雅紅」，售價450元。圖／Visee提...
Visee輕霧渲染頰彩主打色「RD421典雅紅」，售價450元。圖／Visee提供
分享
BeautyMaker無瑕裸妝清透水粉蜜，售價550元，共3色。圖／Beauty...
BeautyMaker無瑕裸妝清透水粉蜜，售價550元，共3色。圖／BeautyMaker提供
分享
Visee今年冬季的彩妝主題「REFINED FOGGY」以低明度莫蘭迪色調為重...
Visee今年冬季的彩妝主題「REFINED FOGGY」以低明度莫蘭迪色調為重點色，搭配 典雅深邃的紅色輕輕渲染雙頰。圖／Visee提供
分享
今年秋冬底妝流行微霧中帶點光澤的妝感。圖／BeautyMaker提供
今年秋冬底妝流行微霧中帶點光澤的妝感。圖／BeautyMaker提供
分享
巴黎萊雅True Match特潤光感粉底液打造水感彈潤微光肌。圖／巴黎萊雅提供
巴黎萊雅True Match特潤光感粉底液打造水感彈潤微光肌。圖／巴黎萊雅提供
分享
巴黎萊雅True Match特潤光感粉底液，售價500元，共5色。圖／巴黎萊雅提...
巴黎萊雅True Match特潤光感粉底液，售價500元，共5色。圖／巴黎萊雅提供
分享
RIMMEL倫敦芮魅亮采唤顏清透蜜粉餅，售價300元。圖／RIMMEL倫敦芮魅提...
RIMMEL倫敦芮魅亮采唤顏清透蜜粉餅，售價300元。圖／RIMMEL倫敦芮魅提供
分享

巴黎維他命

相關新聞

牛排、龍蝦＋薯條吃到飽＝980元！加100再享紅白酒暢飲

2019-11-16 16:38

「高級灰」讓都會男變帥氣時髦 皮帶附腰包很可以

2019-11-16 18:08

CP值超高！Jo Malone創始人、ZARA聯手推8款夢幻香水

2019-11-16 15:59

UNT魔幻水指彩Ｘ貓小姐限量聯名 超值百搭色 美麗隨心所欲

2019-11-16 15:10

延續Fresh Taiwan 原創IP熱潮 臺灣快閃店松菸登場！

2019-11-16 15:08

全球果實計劃第二波 微熱山丘新品日本青森「蘋果派」

2019-11-16 14:02

下周天氣轉濕冷！居家換季「收納、除濕神器」快買一波

2019-11-16 13:55

悅讀書房／螞蟻、蟑螂等居家生物 自述為何不請自來

2019-11-16 13:40

悅讀書房／激發納博科夫、大江健三郎 鬼娃始祖在此

2019-11-16 13:38

悅讀書房／最黑暗的時刻 看邱吉爾和歐威爾做了什麼

2019-11-16 13:16

閱讀書房／看柯志明寫給爸爸柯旗化的家書 串連台灣史

2019-11-16 13:11

悅讀書房/ 追求自由或被迫漂泊？看美國這群銀髮車居族

2019-11-16 13:03

能買100間「別家的機票」還能訂飯店！亞航官網大變身

2019-11-16 12:54

鄧麗君也曾翻唱他的歌！日「演歌天王」首次DinnerShow

2019-11-16 12:47

艾瑪史東LV香水廣告和帥哥啵啵 羅浮宮花海太壯觀

2019-11-16 12:44

燈串這樣用超美！「耶誕居家布置5招」快來看　讓你的耶誕節更有特色

2019-11-16 12:36

超萌「爆米花桶」必收！環球影城「聖誕小小兵」登場

2019-11-16 12:14

那些年追的台鐵彩繪列車…2020鐵道月曆下周四開賣

2019-11-16 10:49

邦瀚斯月底秋拍 台北搶先看珍寶

2019-11-15 23:20

富藝斯秋拍預展台北登場 流行教母作品展現兒虐陰影

2019-11-15 21:33

全台首家「巴黎世家」OUTLET開進華泰名品城 11月16日開幕

2019-11-15 21:32

12米金錢豹溜滑梯太霸氣！統一時代耶誕變身「小賭城」

2019-11-15 19:31

屈臣氏最新獨家韓系彩妝CP值超高！時髦小姊姊妝靠它就搞定

2019-11-15 19:13

青年女創業家穿maje永續環保牛仔系列 青春耀眼

2019-11-15 18:58

在地人帶路吃麵線、香腸、甜不辣 逛新北歡樂耶誕城2家必嘗銅板價宵夜

2019-11-15 18:13

有錢人這樣吃！加入金箔海膽「和牛滷肉飯」奢華度爆表

2019-11-15 18:00

此生必去賞鯨名所！挪威The Whale宛如置身在鯨魚尾巴

2019-11-15 17:55

少女最愛微醺風味！台灣限定「芭樂柳橙沙瓦」全聯獨賣

2019-11-15 17:22

劉亞仁氣場好強 周冬雨BURBERRY佳節系列怎穿這麼帥

2019-11-15 17:19

那些年麥當勞停售食物？網友：這款「飲品」出國才有

2019-11-15 17:03

皮卡丘走跳信義區！《寶可夢劍／盾》遊行、快閃店登場

2019-11-15 16:37

韓妞為何風靡「牛奶水」？這瓶化妝水裡有整罐乳霜

2019-11-15 16:35

台北101六大超美耶誕主題 摩天輪「禮物夢工廠」搶先看

2019-11-15 15:29

獨／屏東IG名店「好樂杯冰」即日停業 粉絲驚：太突然

2019-11-15 14:36

年末跑趴必備！這幾款楓紅、磚土色唇彩讓唇色不斷電

2019-11-15 12:57

星宇航空機上安全影片曝光 3D動畫打造奇幻宇宙

2019-11-15 12:41

志玲姐姐送客禮服確定了！果然是穿夏姿．陳

2019-11-15 12:20

千人擠爆西屯家樂福！超狂福袋、生鮮蔬菜攬客力十足

2019-11-15 11:49

帶香氣去旅行！Aesop芳香室內噴霧三重奏首推50ml

2019-11-15 11:34
看更多

熱門文章

星宇機上安全影片 看過的都跪在螢幕前了！

2019-11-16 09:00

明天變天！氣象局：下周水氣進來 濕到周末

2019-11-16 08:57

全台首家「巴黎世家」OUTLET開進華泰名品城 11月16日開幕

2019-11-15 21:32

吳德榮：今溫差14度 第27號颱風下周恐生成

2019-11-16 07:40

傳星宇航空11月底搶先開票 旅行社回應了

2019-11-16 10:49

「Uber之戰」租賃小黃互不讓 交部再拋網約車多派遣

2019-11-16 13:02

史上最晚 公費流感疫苗開打 自費預約踴躍

2019-11-15 23:55

12米金錢豹溜滑梯太霸氣！統一時代耶誕變身「小賭城」

2019-11-15 19:31

在台北吃地瓜球都是「盤子」？網曝夜市價差好驚人

2019-11-16 10:16

把握周六好天氣！東北季風增強 周一起北部東北部轉濕涼

2019-11-15 22:09

肺腺癌單一標靶藥續命 醫界找出六大關鍵因子

2019-11-15 19:34

每日星座運勢／巨蟹三思後行有收獲　單身者桃花飛

2019-11-16 00:00

長者變馬路三寶 恐是失智警訊

2019-11-15 23:51

牛排、龍蝦＋薯條吃到飽＝980元！加100再享紅白酒暢飲

2019-11-16 16:38

好市多拿鐵特價 他搶購一大車貼紙板「有人的別拿」

2019-11-16 13:00

薑薑好！ 醫師：是肌肉舒緩與痠痛恢復聖品

2019-11-16 13:31

科普好健康╱癌細胞缺氧 與癌症轉移的關係

2019-11-15 22:41

金門野生小水獺跨海治療 獸醫師保育員照顧要變裝

2019-11-16 07:17

中高齡就業法三讀 年齡歧視最高罰150萬

2019-11-16 00:06

信用卡被盜刷怎麼辦？3步驟保障自己的權益

2019-11-16 10:21

失智諮詢量6年增四倍 近一成是年輕失智症患者

2019-11-15 20:14

【母女之間】敏慧／老媽的祝福

2019-11-16 06:00

【我見我思】余蕙蘭／誰最懂你

2019-11-16 06:00

中高齡者及高齡者就業促進法今三讀 勞部：歷史性一刻　

2019-11-15 19:40

影／驚喜！無人機拍到好奇鯨魚 游向衝浪客打招呼

2019-11-16 15:26

公費流感疫苗 雙北、宜蘭加碼 擴大施打族群

2019-11-15 23:31

CP值超高！Jo Malone創始人、ZARA聯手推8款夢幻香水

2019-11-16 15:59

長照住宿機構補助 第一波收件1萬7000多機構申請

2019-11-15 20:45

集集車禍石虎回家了 戴項圈肩負調查任務

2019-11-16 14:50

老天都賞臉 器官捐贈接力路跑千人響應

2019-11-16 11:07

全球果實計劃第二波 微熱山丘新品日本青森「蘋果派」

2019-11-16 14:02

【親子之間】優果媽／以高蹺鴴為師

2019-11-16 06:00

超跑國道拖吊最高2萬元 明年上路

2019-11-15 23:55

下周天氣轉濕冷！居家換季「收納、除濕神器」快買一波

2019-11-16 13:55

錯過黃金治療期 肉毒桿菌中毒半年仍帶鼻胃管

2019-11-16 12:08

保密防「跌」 骨科醫師：全台700萬人有骨鬆問題

2019-11-16 17:22

屈臣氏最新獨家韓系彩妝CP值超高！時髦小姊姊妝靠它就搞定

2019-11-15 19:13

那些年追的台鐵彩繪列車…2020鐵道月曆下周四開賣

2019-11-16 10:49

感動比傷心多 器捐是給家人最後的禮物

2019-11-16 14:42

艾瑪史東LV香水廣告和帥哥啵啵 羅浮宮花海太壯觀

2019-11-16 12:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top