「高級灰」讓都會男變帥氣時髦 皮帶附腰包很可以

2019-11-16 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／即時報導



黑白灰向來被賦予正裝嚴謹的調性，也是都會上班族喜愛的選色，近期男裝配件在潮流輪廓下，皆出現「高級灰」的選色，例如路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的皮帶或是FENDI的男性新包款，都在炭灰、昏灰到銀灰的色階中，表現不無聊的紳士品味。

腰包是大勢單品，以各種尺寸和形貌帶來新鮮感，路易威登在近期的皮帶中，就有看似復古老派卻又時髦新潮的表現，在皮帶上掛著小腰包，將圖形色塊與monogram的變化擴及小皮件，以LV字母、Epi皮革等打造出全新的式樣，好玩的是加了鍊帶或是掛著腰包，以經典的業務員造型轉變成摩登型男，腰包可拆卸，而窄版皮帶則是以隨性的綁結作設計。

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