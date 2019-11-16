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國民黨不分區名單確定 韓國瑜：跟民眾期待有落差

牛排、龍蝦＋薯條吃到飽＝980元！加100再享紅白酒暢飲

2019-11-16 16:38聯合報 記者陳睿中／即時報導

獲得米其林餐盤推薦的「WILDWOOD原木燒烤餐廳」，即起於每週五、六晚間新推出「週末宵夜場」活動，除了可以享肋眼牛排、波士頓龍蝦主餐，還有「薯條吃到飽」的優惠，加價100元，即再享「紅白酒無限暢飲」，讓民眾可以一邊欣賞信義夜景，同時享受美味料理。

位於新光三越A9的WILDWOOD原木燒烤餐廳主要提供台南龍眼木原木燒烤牛排與現流海鮮，並且擁有室內與露台的用餐空間，讓人可以近距離觀賞台北101，也獲得台北米其林指南的餐盤推薦。

針對週五、週六晚間21:30～00:30所供應的深夜方案，可從「10盎司美國德州頂級肋眼牛排」、「波士頓龍蝦」2擇1，另有起司漢堡可供選擇。搭配酸奶辣根醬的10盎司美國德州頂級肋眼牛排，選用Prime等級肋眼部位，藉由直火燒烤，呈現出德州牛排的大塊肉感；搭配破布子醬油醋醬的波士頓龍蝦，直接將整尾龍蝦對剖、燒烤後上桌，搭上酸鹹的特製醬汁，更顯海味，套餐價均為980元，起司漢堡套餐則為580元。

套餐內，除了主菜、湯品或沙拉之外，還有「無限供應的現炸薯條」。針對喜愛小酌的饕客，每人加價100元，即可享「紅酒或白酒無限暢飲」的優惠活動，增添週末的放鬆氣息。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

波士頓龍蝦、破布子醬油醋醬，套餐價980元。記者陳睿中／攝影
波士頓龍蝦、破布子醬油醋醬，套餐價980元。記者陳睿中／攝影
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美國德州頂級肋眼牛排10盎司、酸奶辣根醬，套餐價980元。記者陳睿中／攝影
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波士頓米其林漢堡海鮮

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