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CP值超高！Jo Malone創始人、ZARA聯手推8款夢幻香水

2019-11-16 15:59聯合報 記者陳立儀／即時報導

Jo Malone London香水創始人Jo Malone在將品牌賣給雅詩蘭黛集團之後，創立了第二個香水品牌「Jo Loves」，憑藉她個人卓越的調香天賦，讓「Jo Loves」成為許多香水控到英國必買的愛香名單。現在Jo Malone還為ZARA設計了8款香水，目前僅在英國ZARA與英國ZARA官網銷售，除了極簡的瓶身包裝、可以單獨使用或混搭的香調設計之外，40ml售價15.99英鎊（約台幣643元）、90ml售價25.99英鎊（約台幣1,045元）的親民價格，勢必又將引起鐵粉搶購。

由Jo Loves所打造「ZARA EMOTIONS」系列中，8款香水各自擁有夢幻的命名與香氣，像是「Fleur De Patchouli」調和了牡丹、廣藿香與療創木，「Bohemian Bluebells」為清新風格的薰衣草、檀香與麝香，「Fleur DOranger」是依蘭依蘭與橙花的經典花香調組合，「Waterlily Tea Dress」則為佛手柑、薄荷與麝香的中性香調。

如果選擇困難，「ZARA EMOTIONS」系列還推出可一次擁有8款香調的香水收藏禮盒，另外也有方便攜帶的10ml小瓶裝。

調香師Jo Malone與ZARA聯手推出8款香水，目前僅在英國ZARA與英國Z...
調香師Jo Malone與ZARA聯手推出8款香水，目前僅在英國ZARA與英國ZARA官網銷售。圖／摘自英國ZARA官網
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調香師Jo Malone與ZARA聯手推出8款香水，目前僅在英國ZARA與英國Z...
調香師Jo Malone與ZARA聯手推出8款香水，目前僅在英國ZARA與英國ZARA官網銷售。圖／摘自英國ZARA官網
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由Jo Loves所打造「ZARA EMOTIONS」系列共有8款夢幻香氣。圖／...
由Jo Loves所打造「ZARA EMOTIONS」系列共有8款夢幻香氣。圖／摘自英國ZARA官網
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調香師Jo Malone與ZARA聯手推出8款香水，目前僅在英國ZARA與英國Z...
調香師Jo Malone與ZARA聯手推出8款香水，目前僅在英國ZARA與英國ZARA官網銷售。圖／摘自英國ZARA官網
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ZARA英國品牌

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