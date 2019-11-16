全球果實計劃第二波 微熱山丘新品日本青森「蘋果派」
2019-11-16 14:02
聯合報 記者張芳瑜
／即時報導
用在地特色水果製成的甜點，最能代表每個地方的美好！台灣的甜點品牌《微熱山丘》今年初宣布「全球果實計劃」並推出榴槤甜點品牌《FORBIDDEN馥餅殿》後，11月再推第二個合作案，由台灣與日本團隊共同開發，選用青森當地經典的紅玉蘋果，製作出甜中帶酸美味的「蘋果酥」。
來自日本青森縣紅玉蘋果，在涼爽、少降雨的氣候下孕育出香氣濃郁、甜中帶酸的蘋果，屬於貼近原始的品種，也是極具代表性的青森蘋果之一，即便經過烘焙，仍保有細緻風味。然而，因複雜的人工栽種過程，讓紅玉蘋果失去農民青睞，產量日漸減少，經典甜中帶酸的風味也逐漸被其它偏甜的品種取代。
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正逢秋收之際，微熱山丘帶來全新產品「蘋果酥」，在專業烘焙技術、無任何人工添加之下，以獨特的糖漬方式保留紅玉蘋果的香氣及果丁的脆口，「蘋果酥」外皮則以日本麵粉、法國奶油與健康飼養的鮮力蛋揉製而成，酥皮上還有一層薄如雪的檸檬糖霜，提升了蘋果酥的層次。包裝外盒還有專屬的紅玉蘋果插畫，配上微熱山丘經典的布提袋，清新可愛。即日起，「蘋果酥」於微熱山丘全台門市、To Go專櫃與EC通路正式販售。微熱山丘表示，期待藉此提升紅玉蘋果的經濟價值，也讓紅玉蘋果能以不同形式被更多人品嚐。
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