下周天氣轉濕冷！居家換季「收納、除濕神器」快買一波

2019-11-16 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



雖然最近天氣依舊有太陽公公加持，但下周開始將轉為濕冷，可以明顯感受到冬天的氣息，趁著周休二日好天氣，正是著手換季收納的好時機。HANDS台隆手創館推薦收納神器與便捷的除濕消臭小物，兩步驟輕鬆搞定收納和除濕；生活工場11月17日前推出烘鞋機、直臥兩用布團乾燥機、蒸氣掛燙烘衣架等限時特價。

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衣物收納後別忘了除濕防潮，放上輕便型除濕器最輕鬆，像是造型可愛、可放置於櫥櫃或鞋櫃的除濕小幫手，內含乾燥劑，當表面陶土吸濕飽和後，只需微波爐加熱數分鐘就能重複使用；HANDS台隆手創館獨家的消臭除濕盒適用於小型空間除濕消臭，可達約240cc吸濕量，經由日照可再利用；衣物防潮掛墊可掛於衣物之中，即可吸濕約100毫升水分，還具吸臭效果，同樣可透過日曬再利用。

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